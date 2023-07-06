"Призову у звичному вигляді не буде": Шмигаль пояснив, чого очікувати після війни українцям

Основою української оборони стане професійна армія, а також буде створено й два компоненти резерву.

Україна відмовиться від призову, який діє у теперішньому вигляді та існував до повномасштабного вторгнення. Про це заявив 6 липня Денис Шмигаль, керівник Кабміну, на відповідній нараді.

Він наголосив, що українська армія довела свою боєздатність на полі бою. Результати та досвід показують, що українське військо є одним з найсильніших у світі.

З представниками ЗСУ у Кабміні обговорили можливість завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. Зміни відбудуться у різних напрямках.

"Від техніки та зброї до планування і аналізу", – зазначив він.

Керівник уряду наголосив, що важливо після завершення війни з Росією відмовиться від звичного призову в тому вигляді, як він існував до вторгнення. Основою української оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено й два компоненти резерву. Усі військовозобов’язані, як планується, будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеним військовим фахом.

Розвиток ВПК – ще один компонент, який врахують. Шмигаль зазначив, що Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки.

"Щобільше, запускаємо нові програми та проєкти", – заявив він.

Представники приватного бізнесу, як наголосив керівник уряду, мають стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі та сприяти цьому процесу. Буде розроблена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію нашої держави з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування.

Нагадаємо, наприкінці червня Верховна Рада розширила список призовників. Зміни торкнулися тих українців, під опікою яких перебувають родичі з інвалідністю першої та другої груп.