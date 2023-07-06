Угода не відбулася: США пропонували Болгарії $200 млн за постачання Україні ЗРК С-300, — ЗМІ

Вашингтон, за даними видання, готовий був виділити кошти з програми з іноземного військового фінансування. Але США поки що не вдалося досягти угоди з офіційною Софією.

Наприкінці 2022 року США запропонували уряду Болгарії передати Україні старі радянські ЗРК С-300 в обмін на купівлю новітніх ЗРК NASAMS за 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Вulgarianmilitary.

ЗМІ стверджують, що угода могла відбутися в рамках програми "іноземного військового фінансування" для союзників США у Східній Європі. Ця угода передбачає постачання зброї, техніки, амуніції та іншого обладнання для ЗСУ в обмін на фінансову допомогу для купівлі сучасного озброєння.

За інформацією болгарського видання, 200 мільйонів доларів — це частина програми США з іноземного військового фінансування [FMF]. Такі кошти американці надають союзникам НАТО на східному прапорі, зокрема Болгарії, щоб стимулювати їх і компенсувати пожертвування військової техніки Україні.

Як пишуть у ЗМІ, 8 вересня 2022 року США повідомили про те, що готові виділити 1 мільярд доларів для Болгарії та 16 інших країн регіону. А вже 7 жовтня 2022 року Конгрес США схвалив кошти для Болгарії в розмірі майже 40 мільйонів доларів.

У грудні 2022 року до Болгарії вирушила делегація США, щоб схилити тимчасовий уряд до участі в програмі FMF. За неофіційними даними, американці нібито пропонували Болгарії сучасні системи ППО NASAMS в обмін на постачання Києву ракетних комплексів С-300.

Хоча на той момент виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв ніяк не відреагував на пропозицію. А в січні 2023 року президент Болгарії Румен Радєв і виконувач обов'язків міністра оборони Дімітар Стоянов публічно заявили, що виступають проти будь-якого передання зброї для України, бо національне законодавство забороняє віддавати або продавати зброю болгарській армії без негайного передання компенсатора натомість. За останніми даними, у Міноборони Болгарії повідомили, що остаточно не відмовилися від допомоги, а, скоріше, "ще не досягли угоди з американцями".

Фокус раніше писав про те, що 6 липня Володимир Зеленський вирушив до Софії, щоб особисто зустрітися з болгарськими чиновниками й обговорити питання військової допомоги Україні, а також майбутній саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у вівторок, 11 липня.