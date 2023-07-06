"Акценти будуть розставлені": у Зеленського назвали ключові цілі саміту НАТО для України

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Київ де-факто вже є членом Альянсу, але настав час для того, щоб позначити терміни. Партнери мають надати календарний план.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про очікування від майбутнього саміту НАТО, а також назвав головні цілі, яких планує досягти Київ. Про це він розповів в ефірі телемарафону 6 липня.

За його словами, до саміту Альянсу у Вільнюсі залишається менше тижня, але розмови про нього не вщухають останні півроку. Україна все ще прагне почути від партнерів запрошення до Північноатлантичного альянсу.

Першочергово від заходу також очікується, що постачання зброї значно прискориться, наблизиться перемога над Російською Федерацією, а також розпочнуться судові процеси над окупантами, що вчинили нелюдські злочини на нашій території.

"Мені здається, на саміті НАТО акценти будуть більш якісно розставлені", — йдеться в повідомленні.

До ключових цілей України входять:

тісніша інтеграція з Альянсом;

пріоритизація поставок озброєння;

конкретні кроки до членства в НАТО з точки зору календарного плану.

Крім того, на думку Михайла Подоляка, Україна вже стала де-факто членом НАТО, але тепер потрібно перейти до юридичного боку цього питання. Усі розуміють, що під час війни це фактично неможливо, але хотілося б отримати конкретні терміни.

"Програш Росії, певні перемовини щодо юридичної фіксації наслідків війни, з огляду на все, що має виплачувати і компенсувати Москва. А після цього формалізація де-юре статусу України в НАТО", — підсумував радник глави ОП.

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Нагадаємо, 6 липня президент Володимир Зеленський заявив, що тільки від Байдена залежить, чи буде Україна в НАТО. Він згоден із тим, що завдяки допомозі Вашингтона Київ продовжує боротьбу, але водночас наголосив, що запрошення до НАТО — технічна річ, важлива для мотивації бійців.