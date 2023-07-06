Журналісти викрили топ-офіцерів ЗС РФ, причетних до військових злочинів під Києвом (фото, відео)

Під час розслідування проаналізували значний масив даних із відкритих джерел, їх доповнили свідченнями місцевих жителів. У підсумку вдалося встановити особи топофіцерів ЗС РФ, які перебували в Київській області з лютого по березень 2022 року.

Журналісти встановили особи високопоставлених російських офіцерів, які можуть бути причетні до воєнних злочинів у Київській області. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Троє російських військових, які представлялися як "головні" в окупаційній адміністрації села Здвижівка Київської області, можуть бути причетними до звірств армії РФ, у цьому разі — до вбивств мирних жителів згаданого села. Цьому присвячений фільм-розслідування журналіста "Радіо Свобода" Дмитра Джулая.

Було проаналізовано значний масив даних із відкритих джерел, які доповнилися свідченнями місцевих жителів. У підсумку вдалося встановити особи високопоставлених російських військових, які перебували в Київській області в період із лютого до березня 2022 року. Ними виявилися:

Золотарьов Євген Юрійович , майор, в.о. заступника командира 98-ї дивізії з військово-політичної роботи. Свідки кажуть, що він називав себе "головним" від російської армії.

, майор, в.о. заступника командира 98-ї дивізії з військово-політичної роботи. Свідки кажуть, що він називав себе "головним" від російської армії. Казеічев Сергій Вікторович , полковник поліції, командир красноярського ОМОНу. Представлявся комендантом Здвижівки.

, полковник поліції, командир красноярського ОМОНу. Представлявся комендантом Здвижівки. Потопальський Олег Васильович, полковник, заступник командира управління Росгвардії в Красноярському краї. Його неодноразово бачили місцеві жителі.

Військові РФ, які називали себе "керівниками" окупаційної адміністрації в Здвижівці

У розслідуванні йдеться про вбивства, які мали місце в н.п., поки там були російські офіцери. Автори фільму з'ясували обставини, за яких затримували цивільних жителів, чиї тіла згодом знайшли в приватному будинку.

Фільм про звірства ЗС РФ у селі Здвижівка Київської області

Перед вбивством чоловіків піддавали жорстоким тортурам.

П'ятеро закатованих цивільних на території однієї з приватних будівель у Здвижівці

Згідно зі свідченнями очевидців, згаданий майор Євген Золотарьов неодноразово приїжджав до маєтку, де сталося вбивство п'яти осіб. Сергій Казеічев проводив масові затримання і допити.

Хто безпосередньо віддав наказ про страту і розстріляв людей, поки що не з'ясували. Однак факти та свідчення можуть вказувати на причетність до цього згаданих військових із РФ.

Убиті мірні громадяни в с. Задвижівка

Київська міська прокуратура, зі свого боку, повідомила про підозру командирам Казеічеву і Потопальському в причетності до масового розстрілу автомобілів із мирними жителями в Гостомелі 25 лютого 2022 року, які намагалися виїхати в безпечне місце.

Сергій Казеічев (ліворуч) і Олег Потопальський (праворуч) на місці розстрілу цивільних автомобілів у Гостомелі 25 лютого 2022 року

За інформацією розслідувачів, за час російської окупації у Здвижівці та навколишніх населених пунктах було вбито щонайменше 18 цивільних осіб. Ще двоє чоловіків все ще вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, що в четвер, 6 липня, Україна звільнила з російського полону 45 осіб. Про це повідомила пресслужба ОП.

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