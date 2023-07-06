Журналісти викрили топ-офіцерів ЗС РФ, причетних до військових злочинів під Києвом (фото, відео)
Під час розслідування проаналізували значний масив даних із відкритих джерел, їх доповнили свідченнями місцевих жителів. У підсумку вдалося встановити особи топофіцерів ЗС РФ, які перебували в Київській області з лютого по березень 2022 року.
Журналісти встановили особи високопоставлених російських офіцерів, які можуть бути причетні до воєнних злочинів у Київській області. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Троє російських військових, які представлялися як "головні" в окупаційній адміністрації села Здвижівка Київської області, можуть бути причетними до звірств армії РФ, у цьому разі — до вбивств мирних жителів згаданого села. Цьому присвячений фільм-розслідування журналіста "Радіо Свобода" Дмитра Джулая.
Було проаналізовано значний масив даних із відкритих джерел, які доповнилися свідченнями місцевих жителів. У підсумку вдалося встановити особи високопоставлених російських військових, які перебували в Київській області в період із лютого до березня 2022 року. Ними виявилися:
- Золотарьов Євген Юрійович, майор, в.о. заступника командира 98-ї дивізії з військово-політичної роботи. Свідки кажуть, що він називав себе "головним" від російської армії.
- Казеічев Сергій Вікторович, полковник поліції, командир красноярського ОМОНу. Представлявся комендантом Здвижівки.
- Потопальський Олег Васильович, полковник, заступник командира управління Росгвардії в Красноярському краї. Його неодноразово бачили місцеві жителі.
У розслідуванні йдеться про вбивства, які мали місце в н.п., поки там були російські офіцери. Автори фільму з'ясували обставини, за яких затримували цивільних жителів, чиї тіла згодом знайшли в приватному будинку.
Перед вбивством чоловіків піддавали жорстоким тортурам.
Згідно зі свідченнями очевидців, згаданий майор Євген Золотарьов неодноразово приїжджав до маєтку, де сталося вбивство п'яти осіб. Сергій Казеічев проводив масові затримання і допити.
Хто безпосередньо віддав наказ про страту і розстріляв людей, поки що не з'ясували. Однак факти та свідчення можуть вказувати на причетність до цього згаданих військових із РФ.
Київська міська прокуратура, зі свого боку, повідомила про підозру командирам Казеічеву і Потопальському в причетності до масового розстрілу автомобілів із мирними жителями в Гостомелі 25 лютого 2022 року, які намагалися виїхати в безпечне місце.
За інформацією розслідувачів, за час російської окупації у Здвижівці та навколишніх населених пунктах було вбито щонайменше 18 цивільних осіб. Ще двоє чоловіків все ще вважаються зниклими безвісти.
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