"Путін, забирай болгарські території": Зеленський поставив на місце президента Болгарії (відео)

Український лідер ухилився від пропозиції дипломатичного врегулювання, наголосивши, що Кремль веде війну на знищення українців. Він також зазначив, що уряд Болгарії зробив правильно, що почав постачання зброї, наперекір позиції свого президента.

Під час поїздки Володимира Зеленського до столиці Болгарії Софії в четвер, 6 липня, відбувся жвавий діалог із болгарським лідером Руменом Радєвим щодо надання військової допомоги Україні. Зеленський висловився з критикою на адресу колеги за проросійську позицію. Про це повідомляє Politico.

Українська делегація в одязі кольору хакі сиділа з кам'яними обличчями за довгим дерев'яним столом навпроти команди болгарського президента, поки той викладав свою позицію про "немає військового рішення" і "ще більше зброї не допоможе", пише американське видання.

Обмін думками транслювали в прямому ефірі.

Опонуючи болгарському колезі, Зеленський стримано відповів запитанням про те, як би діяла офіційна Софія, опинившись у ролі жертви масштабної агресії.

Зеленський поставив Радєву риторичне запитання про те, чи віддав би він Путіну частину болгарської території, і сам же відповів, що, скоріш за все, він, як справжній президент, не розглядав би компромісні рішення щодо власного суверенітету.

"Не дай Боже, розгорнеться трагедія, і ви опинитеся на моєму, і люди, які поділяють із вами спільні цінності, відмовляться допомагати, що ви тоді скажете: "Путін, будь ласка, забирай болгарські території?" — запитав Зеленський.

Водночас він зазначив, що це право Радєва: не підтримувати допомогу Україні.

Зеленський ухилився від запропонованої ідеї дипломатичного врегулювання і наголосив, що Кремль почав "війну на знищення українців, а не інших країн". Він також сказав, що уряд Софії зробив правильно, що почав постачання зброї Києву на противагу позиції свого президента.

Болгарія не зможе боротися з армією в 160 млн

Український лідер також дорікнув Радєву за те, що той вживає термін "конфлікт", а не війна. За словами Зеленського, військова допомога Києву — це те, що не дозволить, щоб "війна прийшла до вас".

"Хочу вам сказати, що якою б не була ваша армія в сенсі озброєнь, цього буде недостатньо, щоб протистояти Російській Федерації. У вас не те щоб погана армія, ні у вас хороші люди, але цього все одно буде недостатньо, щоб битися проти 160 мільйонів. Тому краще давайте [зброю] нам, щоб [ми] могли захистити [себе] і тим самим не дозволити, щоб війна прийшла до вас", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна і НАТО повинні розділяти спільні цінності, і інакше бути не може.

"Ви не можете підтримувати Росію і водночас займати позицію, що балансує, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО, зруйнувати Європу і Європейський союз; у цьому їхні цілі. Сподіваюся, ви мене розумієте?" — сказав він.

Нагадаємо, що Буданов зізнався в "переговорах" із представниками Пригожина. Про це повідомило британське видання The Times.

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