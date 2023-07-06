Без йодид калію та паніки: інструкція від МОЗ на випадок підриву ЗАЕС (відео)

Якщо теракт на АЕС стане реальністю, місцева влада одразу ж виступить із першими рекомендаціями для населення. Завдання українців, які не можуть евакуюватися, прислухатися до них.

Міністерство охорони здоров'я України знову поділилося роликом на випадок підриву Запорізької атомної електростанції та викиду радіації. Насамперед воно стосується тих, хто перебуває безпосередньо в зоні аварії, а населений пункт не підлягає евакуації. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Насамперед варто зберігати спокій, не панікувати, і слухати заяви місцевої влади. Відповідальний підхід до проблеми допоможе ретельно уникнути можливих наслідків.

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують українцям підготувати на найближчий тиждень запас їжі тривалого зберігання, а також воду — питну і технічну.

"У разі радіаційної аварії, вода з централізованих джерел постачання буде небезпечною", — попередили громадян у МОЗ.

Далі слід зайнятися медичним питанням і підготувати запас необхідних ліків, враховуючи потреби людини.

Важливо не забути ущільнити вікна та двері, а також закрити вентиляційні отвори, щоб заражене повітря не потрапило до вас у приміщення. Бажано переміститися в місце, де якомога менше вікон.

Щойно ви зрозуміли, що перебуваєте у відносній безпеці, увімкніть телевізор або радіо та відстежуйте заяви місцевої влади. Важливо залишатися в приміщенні до вказівок і зберігати спокій.

Чого категорично не можна робити:

не покидайте приміщення до офіційного дозволу органів влади;

не вживайте йодид калію, якщо не було відповідних рекомендацій від фахівців для вашого населеного пункту. У деяких випадках він може не тільки не допомогти, а навіть нашкодити.

водопостачання після аварії може бути радіаційним, тому використовувати цю рідину не можна в жодному разі. Для цього в МОЗ і радять зробити запаси.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що росіяни порушують правила експлуатації енергоблоків Запорізької АЕС. В Енергоатомі зазначили, що понад рік порушуються всі вимоги щодо експлуатації станції, що в майбутньому може призвести до серйозної аварії.