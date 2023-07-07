На окупованих територіях війська РФ переслідували 43 священиків, а п'ятьох убили, — ЗМІ

За інформацією видання, у 18 випадках священикам довелося тікати з міста, переховуватися або припинити свою діяльність, у 12 випадках їх видворяли примусово, 8 опинилися в полоні.

За час повномасштабного вторгнення російських військ на захоплених Росією територіях 43 священнослужителі зазнали переслідувань, п'ятьох було вбито. Про це повідомляє видання "Верстка", журналісти якого у своїх підрахунках використовували дані ЗМІ та доповіді правозахисних організацій.

За інформацією видання, у 18 випадках священикам довелося тікати з міста, переховуватися або припинити свою діяльність, у 12 випадках депортували примусово. П'ятьох було вбито, ще вісім опинилися в полоні.

Журналісти нарахували щонайменше 109 випадків, коли на церкви та релігійних діячів чинився тиск.

За даними видання, російські війська піддавали переслідуванням православних, католиків, протестантів, єговістів, а також мусульман. У тому, що стосується переслідування православних, це були випадки тиску як на представників ПЦУ, так і УПЦ МП.

Журналісти розповіли, що в березні 2022 року військовослужбовці РФ оточили вночі будинок пастора Мелітопольської християнської церкви Віктора Сергєєва. Його разом з іншим духовенством і парафіянами, які жили по сусідству, відправили на допит.

Російські військові вимагали, щоб представник церкви написав на будівлі "Росія" і закликав вірян не брати участь у мітингах проти окупації. У Маріуполі було викрадено пастора баптистської церкви разом із дружиною після відмови надати храм як приміщення для "референдуму".

Журналісти також написали про імама кримськотатарської громади "Бірлік" Рустема Асанова з Херсонської області, за словами якого, його впродовж кількох діб піддавали тортурам в одному з підвалів через підозри у зв'язках зі ЗСУ.

Випадки ж убивств священнослужителів фіксувалися щонайменше у трьох областях: Донецькій, Київській та Херсонській.

Нагадаємо, що журналісти викрили високопоставлених офіцерів ЗС РФ, причетних до воєнних злочинів під Києвом. Під час розслідування було проаналізовано істотний обсяг даних з відкритих джерел, які доповнили свідченнями місцевих жителів.