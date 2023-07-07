"Летіло все, що було в нас в арсеналі": бійці ДПСУ показали 10-годинний бій з ЗС РФ (відео)

Під Авдіївкою російські окупанти пішли на штурм і атакували позиції ДПСУ танками, артилерією, авіацією і хімічними боєприпасами. Попри це, прикордонники вистояли і дали перцю росіянам та навіть затрофеїли 2 їхні танки.

В районі Авдіївки на Донеччині українські прикордонники провели 10-годинний бій з російськими окупантами і перемогли ворога, відбивши штурм та ліквідувавши три десятки ворожих піхотинців. ДПСУ оприлюднила відео того надважкого бою, а бійці розповіли, як він тривав.

Штурм був 24 червня 2023 року. Атакувати позиції українських прикордонників російські загарбники почали о 3.30 ранку. В атаці окупанти задіяли танки та БМП, артилерію, піхоту, завдавали по силах оборони авіаційні удари та навіть закидали на позиції прикордонників боєприпаси зі сльозогінним газом.

"Почався масований мінометний вогонь, пішли танки, пішла піхота, а з іншого боку летіла ворожа авіація. Штурм тривав понад 10 годин", — розповідає прикордонник Сергій.

Українські захисники почали відбивати ворожі атаки. Спершу зробили все, щоб уразити важку техніку росіян, яка сунула в напрямку їхніх позицій.

"Наші хлопці спрацювали шведськими гранатометами. "Атешками" підбили танки, БМП. Танки були не сильно пошкоджені, бо "Атешка" — це не та зброя, яка пошкодить танк, але танк не рухався — він стояв. Танкісти з нього повилазили, хотіли втекти. Їх знешкодили зі стрілецької зрої. Потім їхні евакуаційні групи спробували залізти і витягувати своїх 300-тих. Наша арта трошки підключилася", — розповідає прикордонник Юрій.

Юрій показує свій шолом, у якому був того дня. За словами бійця, 24 червня він відтепер має другий день народження, оскільки того дня біля нього стався вибух, а уламок потрапив в голову — врятував шолом, і залишилася лише гематома.

Сам бій часом тривав на дуже близькій дистанції — всього у кілька мертів. Як говорять бійці, 10 годин бою здалися їм вічністю.

"Бій на близькій дистанції для мене — це якесь затягування часу, коли секунди перетворюються на хвилини, а хвилини на години. Активну фазу я не пам'ятаю, але коли дійшло до завершення, мені здалося, що пройшла ціла вічність", — розповідає Сергій.

Його побратим Олександр говорить, що всі рішення тоді ухвалювалися блискавично, а для відбиття ворожої атаки задіювали усе, що було під рукою.

"Летіло все, що було в нас в арсеналі. Там такий бій був, що чорний дим стояв всюди. 10 годин постійного бою, це не стихало ні на хвилину. Навіть гранати і ті летіли ящиками в нас. Ворожі ДРГ залітали і вони в окопах у нас були вже. Ну із окопів вибивали їх ВОГами, всім вибивали", — розповідає Олександр.

Він додає, що російські окупанти побачили, що бійці ДПСУ активно відбивають штурм, тож вирішили задіяти хімічну зброю.

"Наші інтенсивні обстріли почали їх гасити. Щоб нас притушити, вони почали закидати нас газами, щоб ми нічого не бачили і поховалися. Коли сльозоінний газ, все пече, очі сльозяться, ти нічого не бачиш", — говорить боєць.

Попри все, штурм окупантів захлинувся. Вцілілі залишки росіян змушені були відступити.

Після бою дрон ДПСУ нарахував тоді більше 35 вбитих окупантів і близько сотні поранених.

"Наш колектив спрацював на відмінно, ніхто не дав задню. Всі пішли і всі працювали. Ми сильніші, ніж ми думаємо", — сказав Олександр.

Бійці жартують, що окупанти іноді перебувають на позиціях на відстані у кілька десятків метрів — вони їх дратують — кричать "Слава Україні". Ті, своєю чергою, запускають дрон з колонкою і вмикають гімн Росії.

Нагадаємо, що в районі Бахмута ЗС РФ впродовж доби втратили вбитими та пораненими понад 170 осіб. ЗСУ рухаються вперед.

Раніше повідомлялося, що колишній генералльний прокуров України Святослав Піскун заявив про шалені втрати в 47-й бригаді ЗСУ. У підрозділі назвали кількість втрат.