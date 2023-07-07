"Для самооборони": у НАТО назвали різницю між застосуванням касетних боєприпасів ЗСУ та РФ

За словами генсека Єнса Столтенберга, щодня світ спостерігає за жорстокою війною, яка приносить нові жертви. Київ і Москва мають кардинально різні цілі на фронті.

Російські окупанти застосовують касетні боєприпаси для вторгнення, а ось українська армія робить це для самооборони. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час своєї пресконференції 7 липня.

За його словами, у цих речах різниця колосальна, адже Київ, на відміну від Москви, ні на кого не нападав, а намагається зберегти території, які належать йому по праву.

Водночас глава Альянсу заявив, що у них немає позиції стосовно того, яку зброю застосовують на фронті, адже деякі союзники підписалися під забороною на використання касетних боєприпасів на полі бою, а деякі не зробили цього.

"Це вирішуватимуть уряди, а не НАТО. Ми стикаємося з жорстокою війною, і ми повинні пам'ятати, що ця жорстокість відображається в тому, що кожен день ми бачимо жертви і що обидві сторони використовують касетні боєприпаси. Росія застосувала касетні боєприпаси для вторгнення в іншу країну. Україна використовує касетні боєприпаси для самооборони", — йдеться в повідомленні.

До слова, Німеччина виступила проти рішення США поставити Україні касетні боєприпаси. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Берлін серед тих союзників, які підписали 2008 року Конвенцію, що забороняє використання таких снарядів. При цьому, Україна і США нічого не підписували.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що США поставлять Україні тисячі касетних боєприпасів і рішення вже було затверджено. За даними журналістів, снаряди зі зниженим рівнем нерозірваних до 3% увійдуть у новий пакет допомоги вартістю 800 млн доларів.