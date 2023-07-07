П'ять пунктів: в ОП перерахували цілі Сил оборони України в протистоянні з РФ

За словами представника ОП Михайла Подоляка, Україні у війні насамперед необхідно звільнити свої території, а також "скоротити шантажний потенціал" російської зовнішньої політики.

В ОП окреслили цілі України у війні проти російських окупантів. У списку з п'яти пунктів першим йде звільнення всіх власних територій, а потім — демілітаризація РФ. Про це йдеться у твіті радника голови ОП Михайла Подоляка.

Міжнародний суд над російськими військовими і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах стоять на третьому і четвертому рядках у списку цілей України. Далі йде виплата багаторічних репарацій для відновлення країни.

"Істотне скорочення російської суб'єктності та домінантно-шантажного потенціалу російської зовнішньої політики", — ще одна важлива мета.

Цілі України

На думку Подоляка, описані цілі мають бути спільними для всієї світової спільноти.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловився з критикою на адресу тих, хто співчуває Кремлю на Заході. З його слів, ті, хто сумніваються в тому, що справа України права — вочевидь, займають протерористичну позицію і підтримують вбивства мирних жителів.

Також повідомлялося, що аргументом про те, що Болгарії, можливо, довелося б віддати свої території Путіну, якби вона опинилася на місці України, український президент остудив запал свого болгарського колеги Румена Радева, який, судячи з його заяв, співчуває Кремлю.