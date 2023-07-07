Тепер офіційно: США передають Україні касетні боєприпаси

У Вашингтоні зазначили, що Україна взяла на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати касетні бомби.

США передадуть Україні касетні боєприпаси. Про це повідомили в адміністрації президента США Джо Байдена.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що касетні боєприпаси діятимуть як "міст постачання" для України, оскільки вона швидко витратить боєприпаси

"Ми не залишимо Україну беззахисною", — сказав він.

При цьому в Білому домі стверджують, що Україна використовуватиме касетні боєприпаси на своїй території, мінімізуючи ризики для власного населення.

"Україна взяла на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати касетні бомби, щоб звести до мінімуму ризики для цивільного населення", — заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван.

Чому касетні боєприпаси важливі?

"Касети" — це снаряди, ракети або бомби. Вони складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі і розкидають багато дрібнокаліберних бомб на великій території. Основне призначення цих суббоєприпасів — знищувати множинні військові цілі, наприклад, піхотні з'єднання.

Але у світі до цієї зброї багато претензій: вона несе підвищені загрози для цивільного населення та інфраструктури.

Як показала практика, від 10% до 40% суббоєприпасів не вибухають. Це призводить до того, що цілі регіони наповнюються десятками тисяч, а часом і мільйонами нерозірваних міні-бомб, які можуть здетонувати в будь-який момент.

Це становить пряму загрозу цивільним особам, які повертаються до своїх домівок після закінчення бойових дій. На територіях, засіяних касетними бомбами, часом не можна десятиліттями жити і займатися сільським господарством.

Важливо зазначити, що таку зброю можна використовувати для пострілів з гармат, що дасть змогу розкидати на полі бою до 88 бомб.

Завдяки цьому українські військові зможуть прорвати російські танки та окопані позиції.

Нагадаємо, 6 липня у ЗМІ повідомили, що уряд США ухвалив рішення про постачання Україні касетних боєприпасів. За даними медіа, у новий пакет на суму 800 млн доларів увійдуть тисячі снарядів цього типу.

Глава німецького МЗС Анналена Бербок прокоментувала новини про ймовірне надання касетних боєприпасів ЗСУ. Чиновниця виступила проти відповідного рішення і наголосила, що європейські країни підписали угоду про заборону касетних снарядів.

7 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг також висловився про можливе постачання ЗСУ касетних боєприпасів. Він зазначив, що на відміну від РФ Україна не є агресором і лише захищається.