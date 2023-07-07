Екс-посол США при НАТО вважає, що Україна повинна отримати касетні боєприпаси

Бейлі Гатчісон заявила, що Україні необхідна ця зброя, щоб мати можливість виграти війну.

Колишня постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон (2017-2021 рр.), вважає, що Вашингтон має надати Україні касетні боєприпаси. Про це вона заявила Sky News.

"Це справді дуже важке рішення, і президент багато думав, перш ніж зважитися на це, і, схоже, так воно і є. Звісно, всіх хвилюють частини касетної бомби, які не вибухнули, їх називають "такими, що не вибухнули", це ті, що можуть перебувати там роками й потенційно можуть бути підібрані цивільними особами пізніше", — сказала Гатчісон.

На думку Кей Бейлі Гатчісон, українцям необхідна ця зброя, щоб мати змогу виграти війну і витіснити ворога зі своєї країни.

Вона зазначила, що буде докладено всіх зусиль, щоб прибрати боєприпаси, що не розірвалися, після закінчення війни.

"Одна з речей, які мають бути зроблені і, я думаю, будуть зроблені, — це вести облік того, де були використані ці бомби. І почати процес їх безпечного підриву після закінчення війни. Буде докладено всіх зусиль для захисту цивільних осіб, які в майбутньому стикнуться зі снарядами, що не розірвалися. Це важке рішення, проте росіяни їх використовують, вони вже є в десяти районах, у які вторглися росіяни", — наголосила дипломат.

Хто така Кей Гатчісон

Кей Бейлі Гатчісон — американський політик, член республіканської партії. З 1972 по 1976 рік була членом Палати представників Техасу. З 1976 по 1978 рік вона була віце-головою Національної ради з безпеки на транспорті.

Вона стала першою жінкою, яка представляє Техас у Сенаті США. Гатчісон була сенатором США від штату Техас протягом 10 років (1993-2013).

Постійний представник США при НАТО з 2017 по 2021 рік.

7 липня Фокус писав, що в ОП пояснили, чому ЗСУ потрібні касетні боєприпаси від США. Спікер Михайло Подоляк переконаний, що касетні снаряди в руках захисників посилять пригнічений стан ворога. За його словами, військо загалом потребує більшої кількості боєприпасів.

Нагадаємо, 6 липня у ЗМІ повідомили, що уряд США ухвалив рішення про постачання Україні касетних боєприпасів. За даними медіа, у новий пакет на суму 800 млн доларів увійдуть тисячі снарядів цього типу.