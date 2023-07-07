США оголосили про постачання Києву касетних бомб: генсек ООН Гуттеріш проти

За словами заступника генсека ООН Фархана Хака, Антоніу Гуттеріш підтримує Конвенцію щодо касетних боєприпасів, затверджену 15 років тому. Але ЗСУ отримають снаряди, в яких рівень бомб, що не розірвалися, знижено з 40% до 3%.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не підтримує застосування касетних боєприпасів, про передачу яких Україні США оголосили в рамках нового пакета військової допомоги. Про це на брифінгу в п'ятницю, 7 липня, розповів заступник генсека ООН Фархан Хак, передає CNN.

За його словами, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш проти того, щоб українські та російські війська застосовували касетні боєприпаси. Однак Україна не підписувала Конвенцію щодо касетних боєприпасів, що дає право ЗСУ на їх застосування.

"Генеральний секретар підтримує Конвенцію щодо касетних боєприпасів (ККБ), яка, як ви знаєте, була затверджена 15 років тому, він хотів би, щоб країни дотримувалися її умов, — уточнив Хак. — Тому, звичайно, він не хоче, щоб на полі бою тривало застосування касетних боєприпасів".

Конвенція щодо касетних боєприпасів

Конвенція щодо касетних боєприпасів забороняє будь-яке використання, накопичення запасів, виробництво і передачу таких засобів ураження.

Угоду підготували в травні 2008 року в Дубліні, а підписали 3 грудня того ж року в Осло. Офіційно документ набув чинності 1 серпня 2010-го, через пів року відтоді, як його ратифікували в 30 країнах. Станом на вересень 2013 року, конвенцію підписали 113 країн, і 84 ратифікували.

Таким чином, застосування касетних боєприпасів заборонене більш ніж у 100 країнах, через те, що такі снаряди розкидають "бомби" на значній території, водночас частини снарядів не розриваються і зберігаються тривалий час на обстріляній площі, як наземні міни. США та України немає в списку країн, які підписали конвенцію.

Нагадаємо, що в касетних боєприпасах, які США поставлять Україні, рівень бомб, що не розірвалися, за даними журналістів, знижено до 3%, тоді як у російських касетних/вакуумних снарядах такий відсоток становить близько 40%.

Також повідомлялося, що на додаток до заборонених боєприпасів США поставлять Україні й нові гаубиці.