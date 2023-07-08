Останній арсенал хімічної зброї: США позбулись боєголовок часів Другої світової війни, - AP

У США на військових базах влаштували цехи, в яких за спеціальною технологією знешкоджували хімічні снаряди. Якщо не могли деактивувати, то підривали у спеціальному місці.

На американській військовій базі в Кентуккі було знищено останню партію боєголовок, наповнених отруйною речовиною нервово-паралітичної дії GB. Про це повідомило агентство The Associated Press.

Про подію розповів лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, зазначило агентство. Весь процес відбувся на спеціальному складі Blue Grass в Кентуккі. Саме там знищили останні запаси хімічних зарядів, які там накопичувались протягом холодної війни між США та СРСР. Вказується, що загальний обсяг цих запасів досягав 30 тис. тон.

Сенатор заявив, що "сьогодні наша нація нарешті виконала свою обіцянку позбутись свого арсеналу цього зла".

Останні склади з хімічними снарядами розташовувались у двох місцях: біля Річмонда в Кентуккі та біля Пуебло в Колорадо. В Кентуккі зберігалось 51 тис. ракет M55, які містили отруйну речовину нервово-паралітичної дії GB (інша назва — "Зарин"). В Колорадо знищили 2600 тон сірчаного іприту — це 8,5% від загальної кількості в 30610 тон.

Агентство опублікувало відео, на якому показало, як відбувається процес ліквідації хімічної зброї:

спочатку їх завантажують на конвеєри;

потім спеціальні роботи витягують запальники, а іприт знешкоджується водою та спеціальним розчином;

якщо якісь снаряди не вдавалось розрядити, їх підривали у спеціальному місці.

Останні хімічні боєзаряди, знешкоджені в США

США приєдналась до Міжнародної конвенції про заборону хімічної зброї — її підписали 193 країни у 1997 році. Згідно зі своїми зобов'язаннями, країна мала її позбутись до 30 вересня 2023 року, що і зробила сьогодні, ідеться у матеріалі AP.

При цьому американські урядовці показують іншим країнам, як потрібно діяти, адже до конвенції приєднались далеко не усі. Наразі таких країн три — Єгипет, Північна Корея та Південний Судан. Ізраїль — підписав, але не ратифікував.

Росія та Сирія підписали конвенцію, але приховують запаси хімічної зброї. Про це згадав Кінгстон Рейф, помічник міністра оборони США. Чиновник зазначив, що така ситуація США "турбують".

Нагадуємо, 3 липня речник Сил оборони Таврійського напряму розповів про використання росіянами отруйної речовини люїзиту. Цю речовину називають "роса смерті" — вона проникає через протигази та захисні костюми і є смертельною.

Між тим 7 липня США підтвердили, що надають Україні касетні боєприпаси. При цьому ЗМІ повідомили, що задля цього український уряд взяв на себе певні зобов'язання.