Спалахнуло кілька пожеж: у РФ заявили про обстріл Шебекіно "Градами" (відео)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив у тому, що сталося, Україну. За його словами, обійшлося без жертв.

У ніч на 8 липня в місті Шебекіно Бєлгородської області Російської Федерації сталося відразу кілька пожеж. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Чиновник заявив, що Збройні сили України нібито обстріляли населений пункт "Градами". За його словами, обійшлося без постраждалих.

"Один зі снарядів потрапив на територію центрального ринку з подальшим загорянням, також горить овочева база та один автомобіль. Оперативні та аварійні служби на місці, розпочинати ліквідацію наслідків", — написав Гладков.

У соцмережах також з'явилися відео пожеж. За даними Telegram-каналу "Радар Бєлгород", у Шебекіно загорівся центральний ринок, овочева база, а також пошкоджено деякі будівлі.

Нагадаємо, що 6 липня в Москві сталася пожежа у великому бізнес-центрі на 3-й вулиці Ямського поля. З будівлі врятували 11 осіб, троє з них постраждали. У столичному управлінні МНС повідомили, що загоряння сталося на другому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі

Ми також писали про те, що на окупованій території Запоріжжя у російських окупантів 3 і 4 липня вранці лунали вибухи. "Прильоти" зафіксували в кількох населених пунктах.

Ще ми повідомляли, що 4 червня в районі 4-ї години ранку невідомий безпілотник атакував адміністративну будівлю в місті Кубинка Московської області. За даними російських журналістів, дрон-камікадзе завдав удару по будівлі однієї з військових частин.