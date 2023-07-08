"Ти підеш туди як м'ясо": російський полонений розповів, як потрапив на війну в Україну

За словами журналістів, "Мерк" прибув на фронт практично без підготовки. Раніше він був в'язнем у російській тюрмі, але його завербували в підрозділ "Шторм Z".

Російський солдат із позивним "Мерк" потрапив у полон до українських військових під Бахмутом у червні. Солдати ЗСУ відвезли його до Краматорська, про що пише The New York Times.

За словами журналістів, "Мерк" прибув на фронт практично без підготовки. Раніше він був в'язнем у російській тюрмі. Він був засуджений за ненавмисне вбивство людини в стані алкогольного сп'яніння. Потім його завербували в підрозділ "Шторм Z".

"Мерк" сказав, що подумав, що Міністерство оборони РФ пропонує йому стати військовим будівельником. Він і не підозрював, що його відправлять на передову.

"Нам сказали: "Нам потрібно буде будувати Україну". Ось і все. Нас посадили в машину, відвезли в аеропорт", — розповів військовополонений.

Він припустив, що його завербували приблизно з 300 іншими ув'язненими. Йому не було надано жодних документів, що засвідчують особу. Але коли він підписав шестимісячний контракт із можливістю продовження, у нього була ксерокопія паспорта, щоб він міг отримати банківську карту для виплат.

Повідомляється, що наприкінці травня "Мерк" прибув на полігон, де його вчили поводитися з вогнепальною зброєю. Його командири теж були колишніми ув'язненими.

"Ми тренувалися копати окопи. Навчився розбирати і збирати автомат. Як евакуюватися з ношами. Як перевернути людину, щоб вона не поранилася", — розповів росіянин.

Однак потім, як ідеться в матеріалі, "Мерка" відправили на передову. Там усі голодували, росіян командири залишили без води.

"У нас було по два пайки — і не було води. Деякі солдати голодували. Їх просто змушували копати, копати, копати, копати, копати, і все. День і ніч. Нам дали наказ. Ми були новачками; ми щойно увійшли. Нам сказали: "Ви йдете на м'ясо", — зазначив "Мерк".

За словами окупанта, його із загоном доставили практично в чисте поле. Окопи, де перебували попередники, вже були знищені, а тому довелося копати нові. Через кілька тижнів "Мерк" потрапив у полон до ЗСУ.

"Ми думали, що відправлять на роботу, але вони просто відправили нас помирати", — сказав росіянин журналістам.

Нагадаємо, що в Міноборони розповіли, як використовуватимуть касетні боєприпаси. За словами Олексія Резнікова, Україна використовуватиме такі боєприпаси тільки для деокупації своїх міжнародно визнаних територій, але не на офіційній території РФ, де ЗСУ не ведуть бойових дій.

Крім того, як повідомляється, у ЗСУ розповіли про застосування РФ хімічної зброї під Бахмутом. За словами одного з українських військових, крім застосування зброї з отрутою, противник починає обстрілювати окопи ЗСУ і не дає евакуюватися.