"Бігли під вогневим тиском": 28-та ОМБр успішно штурмувала позиції росіян (відео)

За інформацією українських захисників, жорстокий бій тривав увесь день. Наші воїни почали зачистку бліндажів і зіткнулися з підрозділом окупантів.

Піхотинці 28-ї ОМБр за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили окупантів із лісосмуги в південній частині від Бахмута. Про це 8 липня повідомила 28-та ОМБр ім. Лицарів Зимового походу.

"Жорстокий бій тривав увесь день. Наші воїни почали зачистку бліндажів і зіткнулися з підрозділом окупантів під командуванням ворожого спецпризначенця", — ідеться в публікації.

За даними українських військових, противник довго не хотів здаватися, але під вогневим тиском піхоти та мінометів все ж не встояв і був змушений рятуватися втечею. Далі його вже добивала українська артилерія.

Українські захисники нагадали, що визволення кожного метра нашої землі — це титанічна праця і для повернення територій потрібна згуртована робота.

Нагадаємо, що російський полонений розповів, як опинився в полоні на війні в Україні.

8 липня Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що всі відомі запаси хімзброї у світі знищено. США — остання країна, у якої офіційно залишалися такі озброєння, повідомила про знищення наявних запасів хімічної зброї. ЗСУ, зі свого боку, говорять про те, що російські війська застосовують у боях отрути.

Фокус 8 липня також повідомляв, що, за словами спікера ВПС Юрія Ігната, у США далеко не всі вірили в успіх українського опору. У перші дні війни, зведення про те, що наші зенітники знищили за день 7 ворожих літаків, а на наступний день вже 8 літаків і вертольотів, дуже надихали.