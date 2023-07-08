Постачання касетних боєприпасів пов'язані з тим, що відбувається в Бахмуті, — ЗМІ

За словами військового аналітика Шона Белла, касетні боєприпаси можуть стати ефективним способом розчищення мінних полів, при цьому США мають значні запаси таких озброєнь.

Заборонені у 120 країнах озброєння, які США погодилися передати Україні, стали предметом дискусії. Дехто висловлюється про те, що вони можуть вбивати без розбору і надалі становити загрозу для цивільних осіб. Військовий аналітик Шон Белл пояснив, що дає постачання Києву цих бомб стосовно боїв за Бахмут. Про це повідомляє Sky News.

Основна складність для ЗСУ — прорватися крізь укріплену російську оборону — окопи та мінні поля.

Незважаючи на те, що деякі країни не підтримали рішення про передачу Україні касетних боєприпасів, зокрема Іспанія та Велика Британія були проти, ні в США, ні у РФ вони не заборонені. А Україна і раніше використовувала їх у війні, зазначає військовий аналітик.

Касетні боєприпаси можуть стати ефективним способом розчищення мінних полів, при цьому у США є значні запаси таких озброєнь.

Якщо вони допоможуть Україні домогтися прориву, рішення буде виправданим, попри всю суперечливість.

Нагадаємо, що 8 липня в Міноборони України розповіли, як планують застосовувати касетні боєприпаси. Голова відомства Олексій Резніков зазначив, що Україна планує використовувати їх виключно для деокупації своїх міжнародно визнаних територій, але не на території РФ, де ЗСУ бойових дій не ведуть.

Напередодні, 7 липня, повідомлялося, що президент США Джо Байден назвав касетні бомби тимчасовим заходом, необхідним для прориву через російські окопи.