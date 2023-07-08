"Дві лопати на всю роту": мобілізовані ЗС РФ скаржаться на проблеми на передовій (відео)

За словами авторів відео, їм не виплачують обіцяні гроші, не дають статусу учасників "СВО" та ветеранів, а також обманюють із ротацією.

Мобілізовані військовослужбовці 11 роти 394 полку ЗС РФ з Якутії, Приморського та Алтайського краю записали відеозвернення, в якому поскаржилися на те, що командування абсолютно не реагує на їхні проблеми. Ба більше, їх без ротації знову відправляють в одну з найгарячіших точок — у Новодарівку в Гуляйпільському районі Запорізької області. Відео з'явилося в російських телеграм-каналах.

За словами окупантів, на новодарівському напрямку вони простояли 23 дні, і зі 106 осіб цілими залишилися 40: решта загинули або поранені. Тепер їх знову хочуть відправити туди ж, і автори ролика прямо кажуть, що вони можуть стати 500-ми, тобто дезертирувати.

"У нас немає ніякої артпідтримки, ніякої важкої техніки. Продовольства теж немає: ні води, ні підвозу, нічого. Обіцяли ротацію. 10 місяців стоїмо без відпусток, усе годують сніданками. Із січня — на передовій лінії. За цей час жодних виплат не здійснювали", — каже бойовик у масці.

Чоловіки на відео також вказують на той момент, що їм обіцяли статус учасника СВО та ветерана, однак досі жодних документів з цього приводу вони не бачили.

"І тепер нас хочуть знову туди ж загнати. Там немає ні арти, ніякої важкої техніки, без підтримки. З автоматом на танк підемо", — каже окупант.

Солдати зізнаються, що воюють за свої гроші:

"Залишилося тільки купити собі патронів. Тому що всі загублені речі, які нам видала армія, вони (ЗСУ) просто розбомбили нам. У нас ні лопат немає, нічого. Якщо і залишилося дві лопати на всю роту, то це ні про що".

Не краща ситуація і з медичною допомогою та евакуацією поранених.

"Медики у нас взагалі без ліків, без бинтів, як могли, так і перев'язували поранених. Дуже довго чекали, коли вивезуть навіть поранених. Доводилося пацанам лежати в кущах більше доби. Навіть доходило до такого, що на своїх мінах ми зазнавали поразки", — нарікають росіяни.

Раніше Фокус писав, що військові РФ поскаржилися на провал у Кліщіївці, заявивши, що Бахмут під вогневим контролем ЗСУ.