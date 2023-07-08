"Досвід є": волонтер розповів, як ЗСУ вже використовували касетні боєприпаси на війні

За словами Романа Доніка, ці снаряди досить ефективні, що доводять артилерія Холодноярської бригади та значна кількість загиблих російських солдатів.

Український волонтер Роман Донік розповів, що у ЗСУ вже є досвід застосування касетних боєприпасів під час війни. Це були трофейні снаряди, які опинилися в розпорядженні ЗСУ під час контрнаступу на Харківському напрямку минулого року. Про це волонтер розповів у Telegram-каналі.

"Досвід використання касетних боєприпасів у нас є. Деяка кількість потрапила до рук після того, як на Слобожанщині окупанти побігли кидаючи все", — пояснив він.

Волонтер вважає ці снаряди досить ефективними, що довела артилерія Холодноярської бригади і значна кількість загиблих окупантів.

"Так це були зношені стволи 152 мм. Зі 155 мм взагалі буде свято", — припускає волонтер.

Варто зазначити, що цим відомостям немає офіційних підтверджень.

Скрін поста

Нагадаємо, що постачання касетних боєприпасів пов'язано з подіями в Бахмуті. На думку британського експерта Шона Белла, ці суперечливі снаряди допоможуть долати оборонні рубежі росіян.

Також повідомлялося, що після того, як США оголосили про постачання Києву касетних бомб, генсек ООН Антоніу Гуттеріш висловився проти такого рішення. Заступник генсека ООН Фархан Хак пояснив, що Гуттеріш підтримує Конвенцію щодо касетних боєприпасів, яку ратифікували 120 країн. Однак ЗСУ отримають снаряди, в яких рівень бомб, що не розірвалися, знижено з 40% до 3%.