Легіон "Свобода Росії" анонсував новий рейд на територію РФ: коли це станеться

За словами командира підрозділу "Цезаря", збройне повстання Пригожина послабило Путіна, і ЛСР обов'язково цим скористається.

Командир Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков із позивним "Цезар" заявив, що в серпні планується новий рейд на територію Росії, а щоб він був успішним, потрібна зброя, а не слова. Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian у Києві, підкресливши, що вони не втратять можливості отримати вигоду із заворушень у Кремлі після заколоту Євгена Пригожина. Більш точні терміни військовий не називає.

"Приблизно наступного місяця буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію", — зазначив "Цезар".

Легіон, що складається приблизно з 200 російських військових добровольців, проводив атаки в травні і на початку червня. Він зайняв прикордонні села біля Бєлгорода, вступив у перестрілку зі ЗС РФ і взяв у полон 10 російських солдатів. За словами "Цезаря", двох поліцейських було вбито.

За його словами, рейд у районі Шебекиного був "локальною рейд-розвідувальною операцією". Він навіть паспорт приготував, щоб показати прикордонникам, але ті втекли.

Андронніков не приховує, що його бійці можуть ефективно діяти лише за наявності української військової допомоги, однак коли вони перетнули кордон, то рішення ухвалювали за ситуацією і не залежали від вказівок з боку ЗСУ. Та ж техніка, що на той момент була в них, — вилучена з російських запасів, захоплених в Україні.

Командир ЛСР спростував заяви Кремля про великі втрати, назвавши їх "смішними і перебільшеними":

"Трупи вбрали в українську форму і показали по телебаченню. Наші виглядають інакше. Усе це було тупою брехнею".

"Цезар" розповів журналістам, що повстання Пригожина послабило Путіна. Лідер найманців "Вагнера" спочатку мав намір захопити і змістити міністра оборони Росії Сергія Шойгу і головнокомандувача Валерія Герасимова. Росіянин припустив, що Пригожин досі уникав покарання за влаштований заколот, тому що в нього був компромат на Путіна.

"Я не поважаю Пригожина. У нього і Путіна однакові цінності. Пригожин більш харизматичний і імпонує ультрапатріотам, які хочуть боротися до кінця. Вони думають, що більш жорсткі методи принесуть їм перемогу. Це нереально".

Максиміліан Андронніков — колишній тренер із фітнесу з Сочі та Санкт-Петербурга. Російські ЗМІ охрестили 49-річного "Цезаря" екстремістом і нацистом. Прокуратура висунула йому звинувачення, зокрема в зраді Батьківщини.

Раніше Фокус писав, що Російський добровольчий корпус підтримав військовий заколот Пригожина.