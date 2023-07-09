Стара зброя США: касетні боєприпаси для України в 14% випадків можуть не вибухнути, — ЗМІ

Такий високий відсоток відмови боєприпасів пов'язаний з тим, що ідеальною умовою для детонації є твердий ґрунт, пояснили експерти. Але в реальних бойових умовах снаряди можуть потрапити у воду, пісок, бруд або зоране поле.

Після того як американська сторона офіційно схвалила постачання в Україну касетних боєприпасів у межах військової допомоги, у Пентагоні заявили, що відсоток снарядів, які не розірвалися, становить 2,35% або менше. Це набагато менший показник відмови для цього виду озброєння, оскільки реальний відсоток відмови може сягати 14%. Про це 7 липня написали журналісти New York Times.

Представники Пентагону заявили, що снаряди, які вони відправлять в Україну, є вдосконаленою версією снарядів, які використовувалися під час операції "Буря в пустелі" в 1991 році. Однак не все так однозначно, як може здатися, на перший погляд, зазначили оглядачі. Річ у тім, що хоча йдеться про модернізовані боєприпаси, гранати, які в них використовуються, мають неприйнятно високий відсоток відмов за даними самого ж Міністерства оборони США.

Американський полковник армії у відставці Ел Восбург, який пройшов свого часу підготовку зі знешкодження бомб, розповів про серйозні проблеми, з якими зіткнеться Україна під час ліквідації наслідків застосування касетних боєприпасів. За його словами, українській владі необхідно буде провести масштабну освітню кампанію, щоб попередити цивільне населення про небезпеку гранат, що не розірвалися.

Восбург додав, що найбільшу заклопотаність викликає те, що нерозірвані гранати, які залишилися на землі від цих снарядів, неможливо прибрати вручну.

"Доводиться докладати великих зусиль, щоб розмінувати їх, тому що їх не можна перевозити. У місцевості, яка була насичена ними, ви знайдете багато дрібних мін, тож позбуватися їх потрібно повільно і методично", — зазначив полковник.

Тим часом представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що військові проводять всебічні випробування касетних боєприпасів, які будуть надані Україні, і коефіцієнт невдач становив 2,35%. Однак заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал зазначив, що самі випробування засекречені, і хоча в нього є "високий ступінь впевненості" в їхніх результатах, у бойових умовах відсоток нерозірваних гранат може бути в сім разів вищим.

У зв'язку з цим автори публікації наголосили, що цифри, пропоновані офіційними особами Пентагону, значно відрізняються від того, що виявляють сапери і цивільні сапери на місцях у післявоєнних районах.

У чому причина відмови касетних боєприпасів

Ел Восбург пояснив, що артилерійські снаряди цього типу випробовують у Юмі, штат Аризона, на відносно рівному майданчику з твердим ґрунтом, вільним від рослинності, що є ідеальною умовою для вибуху гранат під час падіння.

Але в умовах конфлікту ці снаряди вистрілюють у найрізноманітніших місцях — унаслідок цього відсоток розрядів сягає 10%, а в деяких випадках навіть вищий, особливо коли вони потрапляють у воду, пісок, бруд або м'який ґрунт, наприклад, зорані поля. Легкі гранати часто чіпляються за гілки дерев або кущі і також не вибухають.

"Ці детонатори покладаються на удар, і якщо ви потрапите в щось м'яке, ви можете не отримати потрібний ефект", — розповів полковник.

Раніше Фокус з'ясовував, які саме касетні боєприпаси можуть отримати Збройні сили України. Зокрема, США можуть надати авіаційні бомби МК-20, а також 155-мм артилерійські снаряди DPICM з касетною бойовою частиною.