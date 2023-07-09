"Є сигнал": Зеленський підтвердив, що в Росії готується новий заколот

За словами українського лідера, у Москві, як і в усій Росії, досить багато людей, які готові виступити проти режиму правління Володимира Путіна.

Військовий заколот Євгена Пригожина був не останнім і зараз у Росії готується нове повстання. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю медіа ABC, яке опублікували 9 липня.

"Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Ба більше, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", — сказав президент України.

Зеленський також заявив, що повстання засновника групи найманців Євгена Пригожина виявило слабкість путінського режиму. Хоча сам "повар Путіна" стверджував, що марш на Москву був спрямований на захист його бійців від "несправедливості", а не на спробу здійснити державний переворот.

Український лідер висловив точку зору, що Пригожин справді сам зупинився за кілька кілометрів від Москви та не став захоплювати російську столицю.

"Вони (вагнерівці, — ред.) вирішили зупинитися самі. У Путіна немає військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене", — сказав Зеленський у розмові з журналісткою.

Нагадаємо, на початку липня аналітики ISW повідомили, що в Москві готуються до чергового заколоту і міських боїв. За даними експертів, поліцію Московської області зібралися тренувати для можливих боїв у столиці. Утім, далеко не всі силовики хочуть у цьому брати участь.

Як повідомлялося раніше, 5 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час збройного заколоту голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина половина росіян підтримала найманців, інша половина — президента РФ Володимира Путіна.