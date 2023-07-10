Дійдемо до Чорного моря за місяць: українські бійці вірять в успішний контрнаступ, — ЗМІ

Як розповіли бійці Сил оборони в інтерв'ю британським журналістам, усі розповіді про те, що в окупантів неприступні позиції, є нісенітницею.

Незважаючи на інформацію, яка періодично з'являється про те, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно або взагалі виявився невдалим, українські бійці переконані, що зможуть дійти до Чорного моря за один місяць. Як розповіли в інтерв'ю виданню The Times командири підрозділів Сил оборони Олександр і Дмитро, всі розмови про те, що в росіян непробивна оборона — нісенітниця.

"Це нісенітниця про те, що росіяни мають неприступні оборонні позиції. Ми вже пройшли через них. Вони тікають", — сказав один із командирів 25-річний Дмитро Бух.

Його слова підтвердив 40-річний Олександр, який нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну дехто говорив, що Київ впаде за три дні.

"Пам'ятаєте, як ці люди говорили, що Київ впаде перед росіянами за три дні. Так от, це те ж саме", — зазначив він.

Обидва бійці висловили впевненість у тому, що українська армія дійде до Чорного моря через місяць, хоча з таким твердженням мало хто з військових аналітиків погодиться, зазначили автори публікації.

Ще один боєць, Богдан, поділився деталями зіткнення Сил оборони з окупантами на південному напрямку. За його словами, коли українські бійці почали просування, їхні передові підрозділи за деякий час зіткнулися з противником, після чого штурм перетворився фактично на танкову битву.

"Ми зіткнулися з російськими танками віч-на-віч. Ми стріляли по них. Вони стріляли по нас. Ми перебуваємо у своїй смузі дерев, вони — у своїй. Між ними — поля, пересічені струмками, відкрита місцевість зі смугами перешкод, подолання яких смертельно небезпечне для атакуючих військ", — розповів Богдан про бій 23-ої бригади Сухопутних військ ЗСУ, що стався під Новодарівкою Запорізької області.

Серед втрат були і поставлені Німеччиною танки Leopard 2, пишуть оглядачі, однак українська сторона наполягає на тому, що загалом втрати були перебільшені. За словами бійців, тоді загинуло лише п'ять осіб.

Тим часом ситуація на цій ділянці фронту непроста. Ворогуючі сторони обмінюються ударами і займають позиції, які противник знову відбиває.

"Ми обстрілюємо їхні позиції, змушуємо їх відступити, і наша піхота займає їхні позиції в траншеях. Потім росіяни обстрілюють ті ж окопи, і настає черга нашої піхоти відступати", — розповів Богдан.

Раніше повідомлялося, що 9 липня стало відомо про загибель 31-річного бійця, прикордонника Олександра Єрмоленка з позивним "Водолій". Як повідомили в Глухівській міській раді, Єрмоленко з перших днів захищав підступи до Києва, і загинув у результаті жорсткого протистояння російському агресору.