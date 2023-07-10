Закінчиться статтею "про держзраду": Данілов пригрозив авторам Будапештського меморандуму

За словами секретаря РНБО, люди, які готували меморандум 1994-го року, знову висловлюють певні пропозиції. Але країна їм цього не пробачить.

Ініціатори Будапештського меморандуму в Україні продовжують пропонувати ідеї щодо гарантій безпеки, але пропозиції ці можуть підвести їх під статтю про держзраду. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

За словами Данілова, важливо уважно стежити за можливим наданням гарантій безпеки за ізраїльською моделлю, що передбачає постачання озброєнь, щоб уникнути повторення історії з меморандумом 1994 року.

Ті люди, "які готували меморандум у 1994 році, вони і зараз під ногами перебувають у деяких процесах", зазначив голова РНБО, і з їхнього боку знову звучать певні пропозиції.

"Дорогі друзі, ми дуже уважно відстежуємо всі ваші процеси, вам потрібно припинити займатися цією дурницею. Тому що країна вам цього не пробачить", — попередив він.

Подальші подібні зусилля можуть закінчитися 111-ю статтею "про держзраду".

Данілов зазначив, що в осіб, про яких ідеться, є дипломатичний статус, використовуючи який, вони ведуть переговори за спиною народу.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрічався з представниками США, які зараз не визначають політику Вашингтона, але прагнуть на щось вплинути. Такі люди, які удають, ніби вони від імені українського народу можуть щось вирішувати, є і в Україні, вважає Данілов.

Будапештський меморандум

Будапештський меморандум було підписано 5 грудня 1994 року. На підписанні були присутні президент України Леонід Кучма, голова Кремля Борис Єльцин, британський прем'єр Джон Мейджор і голова Білого дому Білл Клінтон. Згідно з текстом меморандуму, Вашингтон, Лондон і Москва підтверджують своє зобов'язання поважати незалежність, суверенітет і чинні кордони України.

Нагадаємо, що, за інформацією The Financial Times, незадовго до саміту НАТО у Вільнюсі обговорювалося надання Україні довгострокових запевнень у безпеці замість повноправного членства в Альянсі. Можлива угода, про яку йшлося, не передбачала, що 5-та стаття статуту НАТО про колективну оборону може поширюватися на Україну.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден розголосив секрети армії США, що спровокувало скандал.