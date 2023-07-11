Озброєння на приблизно €600 млн: що увійде до пакета допомоги Україні від Німеччини, — ЗМІ

Німеччина планує оголосити про постачання зброї під час саміту НАТО. За інформацією журналістів, міністр оборони Борис Пісторіус ухвалив передання Києву танків Leopard, БМП, безпілотників та боєприпасів, а також установок для комплексів Patriot.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі німецький уряд оголосить новий пакет військової допомоги Україні. Міністр оборони країни Борис Пісторіус останні кілька тижнів готував відповідний список зброї та боєприпасів на суму приблизно 600 мільйонів євро. Про це з посиланням на власні джерела повідомили у виданні Spiegel 11 липня.

В урядових колах журналістам гарантували, що пакет допомоги буде "дуже значним".

За даними видання, Німеччина надасть Україні:

пускові пристрої для наявних систем ППО Patriot;

ракети типу "земля-повітря";

бойові машини піхоти (БМП) Marder;

танки Leopard 1;

обладнання для розмінування;

20 000 артилерійських і танкових боєприпасів для Leopard;

кілька розвідувальних безпілотників.

У ЗМІ підкреслили, що снаряди вважаються стратегічно важливими через їх нестачу у ЗСУ. Також важливим назвали постачання установок для Patriot, які довели ефективність протягом останніх місяців.

Проте німецькі журналісти підкреслили, що постачання нової партії озброєння Україні може бути сприйняти "зі змішаними почуттями" в Бундесвері (ЗС Німеччини). Таку реакцію може спричинити те, що сам Бундесвер має лише кілька Patriot та недостатньо дорогих високотехнологічних боєприпасів.

За даними видання, перед початком саміту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав окремі країни посилити військову підтримку України. Він заявив, що особливо важливо забезпечити постійне постачання снарядів.

"Танкових і артилерійських боєприпасів не вистачає в усіх державах-членах, а склади Бундесверу також досить порожні. Тому останніми тижнями військове відомство уклало великі контракти на виробництво боєприпасів зі збройною промисловістю", — додали у ЗМІ.

Нагадаємо, 11 липня в ОП розповіли, про що президент Володимир Зеленський говоритиме з лідером США Джо Байденом під час саміту НАТО. Окрім вступу України в альянс політики обговорять військову підтримку країни.

Раніше, 10 липня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що гарантії безпеки не мають стати альтернативою членства України в НАТО. Посадовець підкреслив, що Україна — це не тягар, а перемога.