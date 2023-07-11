Брак кадрів: на окупованих територіях РФ не може поширювати пропаганду, — ЦНС

За даними підпілля, російські сили планували відкрити філії свого пропагандистського холдингу на окупованих територіях, але зіткнулися з проблемою відсутності необхідного персоналу для здійснення цього плану.

Через нестачу достатньої кількості фахівців, російським представникам не вдається встановити філії свого пропагандистського холдингу на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє Центр національного опору.

Повідомляється, що з моменту початку повномасштабного вторгнення російські сили встановили на тимчасово окупованих територіях кілька псевдомісцевих ЗМІ. Однак, для повноцінного функціонування та розширення цих ЗМІ їм не вистачає кваліфікованих пропагандистів.

Так, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські сили мали намір відкрити філії свого пропагандистського холдингу, але вони зіткнулися з проблемою відсутності необхідного персоналу для здійснення цього плану.

З метою розв'язання цієї проблеми, російські сили створюють навчальні центри, фінансовані Кремлем, для пошуку молодих і талановитих журналістів. Один із таких центрів, відомий як "Медіатополь", уже функціонував на тимчасово окупованій території в Мелітополі. У Центрі нацопору акцентують увагу на тому, що молодь потрапляє туди через різноманітні "громадські рухи" в пошуках слави та легких грошей.

"Зауважимо, що добровільна робота на окупанта є колабораціонізмом. Відтак, усі псевдожурналісти, які працюють на кремлівських каналах на ТОТ, понесуть відповідальність передбачену Кримінальним кодексом України", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що росіяни на півдні України наражають на небезпеку місцевих жителів. Противник мінує всі підряд території, а за допомогою соціальних мереж розповідають місцевим жителям про те, що Київ нібито не в змозі забезпечити належний рівень життя на підконтрольних йому територіях