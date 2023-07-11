Обіцяні Францією крилаті ракети SCALP вже в Україні, — Reuters

За даними журналістів, Київ пообіцяв Парижу не використовувати ракети для завдання ударів по території Росії.

Франція вже передала Києву крилаті ракети SCALP, щоб допомогти ЗСУ завдавати ударів по цілях у тилу російських окупантів. Про це пише Reuters.

Французьке дипломатичне джерело повідомило виданню, що Франція передасть Україні 50 ракет SCALP. Друге джерело, обізнане про цей крок, зазначило, що деякі ракети вже доправлені в Україну.

Своєю чергою Київ пообещал Парижу не використовувати ракети для завдання ударів по "признанній міжнародною спільнотою території Росії".

Так, виступаючи після прибуття на саміт НАТО в Литві, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вирішив збільшити військову допомогу Україні, щоб сприяти її контрнаступу.

"Я вирішив збільшити поставки зброї та техніки, щоб українці мали можливість завдавати глибокі удари", — сказав він.

Ракета SCALP

Ракета SCALP — англо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування, що розробляється з 1994 року компаніями Matra і British Aerospace, а зараз вироблена MBDA. Storm Shadow – британська назва ракети. Французький варіант ракети позначається абревіатурою SCALP-EG. Вони відрізняються тим, що Storm Shadow несе боєголовку замість суббоєприпасів.

Дальність польоту ракети складає приблизно 560 км. Вона оснащена турбореактивним двигуном і може бути встановлена на окремі типи літаків.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон 11 липня на відкритті саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що ухвалив рішення збільшити постачання зброї і техніки в Україну. Макрон не уточнив про який вид озброєння йдеться, і яку кількість боєприпасів буде надано Україні.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про черговий пакет допомоги Україні на суму близько 700 млн євро. Він вже сформований.