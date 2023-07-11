"Родина збідніла": на фронті загинув український актор Філіп Віннер (фото)

Актор, який з перших днів вторгнення захищав Батьківщину у найгарячіших точках російсько-української війни, загинув у бою.

Український актор "ЧЕсного Театру" Філіп Віннер загинув у бою з російськими окупантами. Про це повідомили у пресслужбі установи Facebook.

У театрі заявили, що їхня родина збідніла. У повідомленні артисти висловили щирі співчуття родині та друзям.

"Його вбила Росія. Не пробачимо", – йдеться у дописі.

Колеги актора пояснили, що з перших днів вторгнення Філіп захищав Україну в найгарячіших точках. На фронті він продовжив жити театром. На його сторінці у Facebook можна побачити, як він читає вірші в окопах.

Смерть героя прокоментувала акторка Ганна Хижняк. Вона розповіла, що надалі буде працювати в пам'ять про колегу.

"І я пишаюсь тобою. І Люблю всім серцем", – зазначила вона в Instagram.

Хто такий Філіп Віннер

Філіп Віннер виступав у "ЧЕсному Театрі". Акторові 9 липня мало б виповнитися 32 роки. Від початку повномасштабної війни захищав нашу державу від російських окупантів.

Від грудня 2022 року захисник служив на передових позиціях на території Донецької області. Актор відомий тим, що записував емоційні відео під час служби. У роликах він читав поезію українських поетів.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що під Бахмутом загинув 25-річний командир підрозділу "Вовча зграя" з Волині. Ще у травні український захисник Олександр Філон був у рідному Ковелі та лишив мерії на згадку прапор "Вовчої зграї", а у червні його життя обірвалося на Донеччині.

Під Бахмутом загинув музикант із Маріуполя Данило Подибайло. Він займався музикою, поезією та літературою, мріяв видати книги та вивчав IT. Під час блокади Маріуполя він допомагав військовослужбовцям та цивільним, а потім вирушив на фронт у складі 128 батальйону, 112 бригади ТрО.