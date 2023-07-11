"Спекотно на півдні України": у Бердянську вдруге за день прогриміли вибухи (фото)

У місті ближче до вечора знову видно густий чорний дим і чутно роботу ППО. Також відомо про серію вибухів у тимчасово окупованому Токмаку.

У тимчасово окупованому Бердянську вдруге за день гримлять вибухи. У місті видно густий чорний дим. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"16:30. Бердянськ. Серія вибухів із детонацією. Сьогодні в Бердянську бавовнить по повній. Добре", — пише Андрющенко у себе в Telegram-каналі.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя також додає, що під час спроби російської ППО "збити кару небесну", до тла згоріло поле пшениці.

"Не зупинило хлопок, проте спалило дощенту поле пшениці. Бердянці спостерігали, як ніхто не викликав МНС окупантів і поле перетворилося на попіл. Росіяни — боги ППО, але є нюанс", — повідомляє Андрющенко.

За непідтвердженою інформацією, вдень у місті було чутно близько шести гучних вибухів. Місцеві жителі фіксували роботу систем протиповітряної оборони росіян.

Про інформацію про нові вибухи в Бердянську, а також Токмаку 11 липня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Спекотне літо на півдні України триває. Рясно палає в окупантів у Бердянську і Токмаку", — написав Федоров у себе в Telegram.

Раніше на березі Азовського моря близько другої години дня місцеві жителі бачили хмару густого чорного диму. Інформацію про першу серію вибухів у місті підтвердили в Telegram-каналі Бердянської міської військової адміністрації.

"Бердянці повідомляють, що чули вибух близько 14-ї години. Чекаємо деталей та офіційного підтвердження від Генштабу", — повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, 11 липня в соцмережах з'явилася інформація про те, що внаслідок вогневого ураження в районі Бердянська було ліквідовано російського генерал-майора Олега Цокова. Військовий ЗС РФ командував 144 мотострілецькою дивізією 20 загальновійськової армії. 20 вересня 2022 року він уже отримував поранення, але вижив. Тоді Цокова змогли врятувати, евакуювавши із зони бойових дій. Пізніше російські пропагандисти підтвердили загибель воєнкома внаслідок удару крилатими ракетами британського виробництва Storm Shadow.