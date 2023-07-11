"Злочинний акт": у Кім Чен Ина відреагували на постачання Україні касетних боєприпасів

На думку представниці КНДР Чхве Сон Хуей, постачання Києву заборонених у низці країн боєприпасів підштовхне світ до нової катастрофи. Після масштабного вторгнення військ РФ в Україну Пхеньян встановив тісніші зв'язки з Москвою.

Голова МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей (Choe Son Hui) назвала рішення Вашингтона запропонувати Києву касетні боєприпаси "небезпечним злочинним актом", який необхідно зупинити. Про це повідомляє Sky News.

Державні ЗМІ Північної Кореї цитують слова міністерки про те, що вона рішуче засуджує рішення США надати Україні "зброю масового ураження як небезпечне злочинне діяння". На думку представниці КНДР, це підштовхне світ до нової катастрофи.

"Наполегливо вимагаю, щоб воно було негайно відкликане", — заявила міністр.

Чхве Сон Хуей зазначила, що президент США Джо Байден визнав, що рішення про передачу касетних боєприпасів далося йому непросто — й свідчить про те, що він усвідомлював катастрофічні наслідки застосування касетних боєприпасів.

Після масштабного вторгнення російських військ в Україну Пхеньян встановив тісніші зв'язки з Москвою і підтримав загарбницькі дії ЗС РФ в Україні.

Анонс постачання касетних боєприпасів Києву викликав суперечливі відгуки у світовій спільноті, оскільки такі озброєння заборонені в більш ніж 100 країнах. Україна ж отримає їх у рамках пакета допомоги на 800 мільйонів доларів як тимчасовий захід на період контрнаступу.

Нагадаємо, що, згідно з офіційним коментарем Києва, касетні боєприпаси допоможуть деокупувати захоплені росіянами території, але на території РФ вони застосовуватися не будуть.

Також повідомлялося про те, які саме касетні бомби отримає Україна: це можуть бути протипіхотні, запальні, протиелектричні та інші снаряди американського виробництва.