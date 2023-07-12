Сильний сигнал Путіну: Британія надасть Україні новий пакет допомоги на $65 млн

Крім відправки снарядів і техніки, Велика Британія також збирається профінансувати створення в Україні реабілітаційного центру для військових.

Велика Британія має намір виділити Україні пакет допомоги на 64,7 мільйона доларів США, який включатиме боєприпаси, бойові машини, ремонт обладнання та створення реабілітаційного центру. Про це пише CNN 11 липня.

До нового пакету фінансування британського уряду увійшли:

Додаткові снаряди для танків Challenger 2;

Понад 70 одиниць техніки, зокрема гусеничні машини Combat Vehicle Reconnaissance;

Фінансування створення в Україні реабілітаційного центру для військових.

"Підтримка просування [України] на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО послужить сильним сигналом президенту Путіну і поверне мир у Європу", — заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

У публікації також ідеться про те, що країни G7 мають намір узгодити заходи безпеки для України, у яких "встановлено, як союзники підтримуватимуть Україну в найближчі роки, щоб покласти край війні, а також стримати й відреагувати на будь-який майбутній напад".

Нагадаємо, що 11 липня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна, Велика Британія і Польща вже давно ведуть переговори в "специфічному трикутнику" щодо гарантій безпеки для Києва.

Раніше, 5 липня, заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіппі повідомив, що його країна погодилася навчати українських пілотів на сучасних винищувачах. За його словами, 20 українських військових розпочнуть навчання вже в серпні цього року.