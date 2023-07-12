"Ігнорує вказівки Кремля": в ISW розповіли, для чого Шойгу бреше про контрнаступ ЗСУ

За словами аналітиків, після невдалого військового заколоту Пригожина, російське керівництво наказало оборонному відомству не перебільшувати успіхи окупантів і не недооцінювати українські наступальні дії.

Глава Міноборони Російської Федерації Сергій Шойгу продовжує представляти український контрнаступ як невдалу операцію. Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 11 липня розповіли, для чого він це робить.

За словами експертів, у Кремлі поставили завдання не применшувати результати українських наступальних дій і не перебільшувати нібито російські успіхи, щоб позиціонувати главу оборонного відомства як професійного керівника війною в Україні. Пов'язано це з невдалим заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

При цьому Сергій Шойгу не виконує наказ і продовжує всіляко дискредитувати український контрнаступ.

"Міністр оборони РФ Сергій Шойгу спробував представити український контрнаступ як невдалу операцію на тлі саміту НАТО. Шойгу неправдоподібно заявив 11 липня, що українські війська втратили 26 тис. військовослужбовців і 1 244 танки та бойові машини піхоти від моменту початку контрнаступу 4 червня", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони РФ також заявляли про те, що російським силам ППО нібито вдалося перехопити за кілька тижнів 176 ракет HIMARS і 27 крилатих ракет Storm Shadow, що є сильно перебільшеними заявами, вважають аналітики.

Навіть російські "військкори" регулярно зазначають, що оборонне відомство надає завідомо брехливу інформацію, коли намагається звести нанівець українські успіхи.

"Можливо, Шойгу все частіше ігнорує усталені вказівки Кремля щодо висвітлення контрнаступу, намагаючись зобразити Міноборони РФ як ефективного керівника війною в Україні після заколоту "Вагнера", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що ЗСУ проводять наступальні дії та ефективно діють в обороні на Таврійському напрямку. За минулу добу противник значно втратив живої сили, а 19 окупантів були змушені здатися в полон.