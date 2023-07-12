"Зовсім недостатньо": Дуда відреагував на рішення для України на саміті НАТО (відео)

За словами польського президента, все ще лишається надія на членство України в Альянсі за кілька років, однак спершу має закінчитися війна.

Президент Польщі Анджей Дуда висловився стосовно рішень, які були ухвалені на саміті НАТО щодо України. Під час спілкування з журналістами на брифінгу він заявив, що цього все ще недостатньо. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" 12 липня.

"На мій погляд, цього абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноправним членом нашого Альянсу", — йдеться в повідомленні.

При цьому президент Польщі вважає, що ухвалені рішення союзників на першому дні саміту визначають подальший шлях України, хоч про графік виконання плану говорити поки що практично неможливо.

"Дуже складно говорити, практично неможливо, з урахуванням того, що нам потрібна єдність при ухваленні рішення. Говорити про повноцінне членство України зараз. Але ми можемо вирішити, що Україна стане членом НАТО, не знаю, завтра. Це війна, а під час війни це (членство неможливе — ред.), з огляду на статтю 5 і колективну оборону", — ідеться в повідомленні.

До слова, президент Фінляндії Саулі Нійністе на полях саміту НАТО у Вільнюсі розповів, що рішення союзників щодо України були максимальними з того, що можна запропонувати під час війни.

"Ніхто зараз не говорить про членство. Ми говоримо про членство, коли умови дозволять", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що у Вашингтоні пояснили, чому Україну не беруть до НАТО. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі зазначив, що в найближчому майбутньому членство малоймовірне, адже Альянс не хоче прямого зіткнення з РФ.