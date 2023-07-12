Заманюють на море: окупанти поширюють брехню про глибокий тил у Маріуполі, — Андрющенко

За даними радника мера, росіяни їдуть до Маріуполя на відпочинок через низьку ціну. Вони залишаються незадоволеними, адже нині місто перетворилося на руїни.

Російські окупанти поширюють неправдиву інформацію про безпеку в Маріуполі з метою заманювання своїх співвітчизників на море. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Радіо "Свобода"

"Від Маріуполя до кордону з Бердянським районом Запорізької області все забито на сьогоднішній день росіянами. Вони їдуть і дуже дивуються, коли працює ППО, тому що це голосно, і дуже неприємно. Однак для росіян це сюрприз. Їх переконали, що це глибокий тил, "місто відновлюється", — заявив він.

Як зазначив Андрющенко, росіяни, які приїжджають на відпочинок до Маріуполя, обурюються тому, що місто буквально перетворилося на руїни, що це не відповідає пропагандистській картинці.

Однак багато громадян РФ все ж їдуть на узбережжя Азовського моря через низькі ціни. Особливо це стосується жителів прикордонних регіонів — Бєлгородської, Ростовської та інших областей Росії.

Нагадаємо, що 4 липня у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі. Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами і бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш незавидному становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.