На Херсонщині російські вояки на танку влетіли у стовп і накивали п'ятами, — ДПСУ (відео)

Російські окупанти на броньованій техніці зрівняли загороджувальний забор, злетіли з дороги і зіткнулися зі стовпом.

На одній з діянок фронту російські окупанти угробили свій танк. Вони потрапили на ньому в ДТП. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

На окпублікованих кадрах видно, як російські окупанти на танком їдуть переправою. В якусь мить до них "підкрався" дрон прикордонників і завдав удару по броньованій техніці. Удар не пошкодив танк, але налякав окупантів. Ті розвернули його і помчали в інший бік.

Водій танку не впорався з кермуванням, і танк, збиваючи на шляху дорожні стовпці. Далі танк з усього розгону влетів у стовп. Російські танкісти вибралися з танка і дременули в невідомому напрямку.

Далі прикордонники таки знищили ворожий танк, поціливши у нього з дрона.

Нагадаємо, що в районі Авдіївки на Донеччині українські прикордонники провели 10-годинний бій з ЗС РФ і ліквідували три десятки ворожих піхотинців. В атаці окупанти задіяли танки та БМП, артилерію, піхоту, завдавали по силах оборони авіаційні удари та навіть закидали на позиції прикордонників боєприпаси зі сльозогінним газом.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку російські окупанти проводять ротацію своїх підрозділів. На одній з ділянок фронту українські прикордонники влаштували окупантам "пекельне "ласкаво просимо".