Екскомандира підводного човна Ржицького застрелив колишній президент Федерації карате України, — росЗМІ

За даними російських журналістів, тренер з карате-до Сергій Денисенко дав свідчення. Завдання вбити російського військового йому нібито доручили українські спецслужби.

У РФ назвали ім'я підозрюваного у вбивстві Станіслава Ржицького — командира підводного човна "Краснодар", застреленого в однойменному місті 11 червня. За даними російських ЗМІ, ліквідатором Ржицького став Сергій Денисенко, нібито за вказівкою спецслужб України, передають "Известия".

Із посиланням на джерело повідомляють, що Денисенко дав свідчення. Йому нібито повідомили про необхідність ліквідувати топчиновника на території РФ, а напад російського військового, чий підводний човен обстрілював українські міста, готували з грудня.

Зазначається, що після ліквідації Ржицького Денисенко планував вилетіти з РФ, але місцева поліція затримала його в Туапсе.

Що відомо про Сергія Денисенка?

Сергій Денисенко, якого у РФ називають підозрюваним у справі про вбивство Станіслава Ржицького, народився в Сумській області. До переїзду у РФ він жив у Бучі з 2018 року. В Україні він обіймав посаду президента української Федерації карате-до, він також заслужений майстер спорту і володар восьмого дану.

Підозрюваний у вбивстві Ржицького Сергій Денисенко

У РФ Денисенко, за версією російських ЗМІ, також вів тренерську діяльність і проживав у Краснодарі. У нього шестеро дітей.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, кілер, який ліквідував командира російського підводного човна, дізнався про звичний маршрут для пробіжок Ржицького завдяки спортивному додатку, в якому той регулярно ділився з користувачами фізкультурними досягненнями.

Також повідомлялося, що батько вбитого екскомандувача підводного човна Ржицького заперечує, що син брав участь у війні в Україні.