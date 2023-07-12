Саміт НАТО: Байден дозволив собі "фамільярність", звертаючись до Зеленського, — ЗМІ

У своїй промові президент США Джо Байден назвав українського лідера Володимира Зеленського на ім'я, а не на прізвище, що не прийнято в офіційних зверненнях. Країни G7 взяли на себе зобов'язання постачати Україні військове обладнання для наземних, морських і повітряних операцій.

На другий день саміту НАТО у Вільнюсі президент США Джо Байден у своєму публічному виступі зазначив, що щойно завершилася перша зустріч у форматі Україна-НАТО, а всі союзники погодилися з тим, що майбутнє України — серед країн Альянсу. Про це повідомляє Sky News.

Голова Білого дому також сказав, що говорив із президентом України Володимиром Зеленським і звернувся до нього на ім'я.

"Володимир і ми… мені не слід бути надмірно фамільярним… ми з містером Зеленським обговорили гарантії…" — сказав Байден, згадавши про довгострокові зобов'язання, які мають бути надані Україні.

До речі, в культурі більшості західних країн і деяких східних заведено звертатися за прізвищем, а якщо звернутися, назвавши тільки ім'я людини, це можуть сприйняти як панібратство. Але водночас повне ім'я частіше замінюють скороченим, звернення на ім'я-по батькові, що вважалося шанобливою нормою в колишньому СРСР і в минулі століття, теж не поширене. На військовій куртці президента США написано просто "Джо Байден", не Джозеф, не Джозеф Робінетт Байден-молодший.

Джо Байден

Представники G7 на саміті підписали спільну декларацію на підтримку України.

Рамкова угода країн "Великої сімки" покликана гарантувати достатній захист Україні зараз і для стримування російської агресії в майбутньому.

Ідеться також про військову допомогу та сучасне військове обладнання для наземних, морських і повітряних операцій.

У декларації лідери "Великої сімки" заявили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, що в перший день Вільнюського саміту 31 країна НАТО підписала декларацію на підтримку України. Було також погоджено найбільший оборонний план із часів Холодної війни.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський виступив на центральній площі литовської столиці, із собою він привіз український прапор, під яким захисники билися в Бахмуті.