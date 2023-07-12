Відпочивають на дачах: російські чиновники остерігаються виїздити за кордон, — ЗМІ

Російські чиновники не вирішили, чого бояться більше — міжнародних санкцій чи Володимира Путіна. Але, на всяк випадок, шукають розваг всередині Росії.

Російські чиновники різних рівнів майже припинили виїздити за кордон на відпочинок. Натомість вони відвідують курорти в окупованому Криму, а також згадали, що у них є дачі. Про це розповіли журналісти росЗМІ "Верстка".

Журналісти поспілкувались з анонімними джерелами — чиновниками, які працюють в Держдумі Росії та в деяких державних інституціях в Москві. З відповідей випливає, що посадовці мають вагомі причини для того, щоб змінити плани на відпочинок. Серед цих причин — страх санкцій та страх незадоволення Кремля.

Після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за виїзд за кордон можна отримати навіть судову справу і звільнення з роботи, запевняють джерела. При цьому пояснюють, що саме під час заколоту в Дубаї вилетів зять Сергія Шойгу — Олексій Столяров. Він озвучив офіційну причину — "робоча зустріч". Але насправді виїздив на відпочинок.

Тепер поїздки в стилі зятя Шойгу називають "відпочинок по-Столяровський", розповіли працівники Ради Федерацій РФ. І на подібні дії можуть наважитись лише "відбиті особи".

Між тим переважна більшість працівників держструктур змінили напрямки поїздок.

Тепер найпопулярніші напрямки — Крим, Алтай, Камчатка, Краснодар. Ще якась частина згадала про дачі. Співрозмовник журналістів висловив власне ставлення до цієї поведінки — це "смішно": "Мандрують у п'ятницю ввечері, проводять час із дружиною, з дітьми. Деякі, навіть смішно, реально "пригоріли" садом-городом. Фарбують бані".

ЗМІ нагадує, що держчиновники РФ мають офіційну відпустку тривалістю 45 днів. І зараз вони нібито зайняті тим, щоб відшукати вільні куточки на російських курортах.

Наприклад, Валентина Матвієнко, сенаторка РФ, уродженка України, заявила, що відпочиватиме на Чорному морі. Втім не зазначила, чи відвідає Крим, в якому кілька разів на тиждень спрацьовує ППО.

Між тим Дмитро Медвєдєв, заступник голови Радбезу РФ, поїде на Алтай. Туди ж прямуватиме й Путін — не уточнюється, чи це буде робочий візит. У Медведєва є будинок у цій місцевості. Але інші чиновники шукають вільні номери в готелях, які спішно ремонтуються.

Нагадуємо, 26 червня в Криму почалась пожежа на полігоні, де зберігаються тверді побутові відходи, — заявив український офіцер у соцмережах. Причина — порушення правил техніки безпеки, запевнила російська влада.

Вдень 12 липня гучно було у Севастополі: місцеві жителі чули стрілянину та вибухи. Адміністрація не пояснила, що сталось: зазвичай у таких випадках говорилось про "спрацювання ППО".