"Через вас війна": під Черкасами 21-річний чоловік побив військового на милицях

За словами волонтерки з Черкаської області Тетяни Сили, вона особисто бачила, як військовослужбовця зі слідами поранень ногами б'ють на проїжджій частині.

У населеному пункті Шрамківка Черкаської області 21-річний молодий чоловік побив пораненого військового, який пересувався за допомогою милиць. Про це розповіла волонтерка Тетяна Сила на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що пораненому захиснику України висунули претензії в тому, що "йде війна". За словами волонтерки, інцидент стався на автобусній зупинці.

Вона особисто бачила, як військовослужбовця, що впав, у якого були сліди поранень, ногами б'ють на проїжджій частині. При цьому він сказав: "Ви ВСУшники кон***ни, вас мочити треба, через вас війна".

Перехожі допомогли піднятися потерпілому і відтягнули хулігана. За словами волонтерки, на адресу тих, хто заступився за військовослужбовця, лунали погрози.

На довершення всього, зі слів Тетяни Сили, підлітки віком близько 12 років почали кидатися у військового камінням.

Важко поранений у Соледарі та Бахмуті

Волонтерка, яка особисто знайома з військовослужбовцем, розповіла, що потерпілий військовий з перших днів війни перебував на передовій і був у Соледарі та Бахмуті. З її слів, після такого поводження з боку односельців, чоловік розплакався.

Військовий фах побитого захисника — снайпер. Нині він проходить реабілітацію після отриманих множинних осколкових поранень і сильної контузії.

"Після госпіталю його, як і багатьох інших, вивели за штат зі смішними 850 грн грошового забезпечення, оселивши в якомусь лісгоспі посеред лісу та боліт у приміщенні колишньої школи без умов для проживання", — зазначила волонтерка, додавши, що про будь-яку реабілітацію не йдеться.

У поліції відкрили провадження

Поліція Черкаської області підтвердила цей випадок. Нападника ідентифіковано. Це 21-річний місцевий житель.

Житель Черкаської області, який побив військового

"Наразі постраждалий військовослужбовець перебуває в лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією — "умисне легке тілесне ушкодження", — ідеться в публікації поліцейської пресслужби.

Повідомляється, що через розголос у пресі 21-річному підлітку довелося вибачитися.

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