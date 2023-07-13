"Ось хто вам потрібен": Воллес порівняв Шойгу і Герасимова з відомими коміками

За словами міністра оборони Великої Британії, одним із найкращих генералів у Росії є Сергій Суровікін, проте останнім часом він "зник".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висміяв міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова під час виступу на саміті НАТО у Вільнюсі. Про це пише Reuters 12 липня.

Повідомляється, що глава британського оборонного відомства порівняв високопоставлених російських генералів із "незграбними коміками" 1920-1950-х років Лорелом і Гарді.

Міністр також вказав на те, що головнокомандувач ПКС РФ Сергій Суровікін перестав з'являтися на публіці.

"Хто-небудь бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зараз зник. І вони залишили Лорела і Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, у вас там є Герасимов і Шойгу", — сказав Бен Воллес.

Як зазначають журналісти, на думку багатьох людей на Заході та в Росії, на момент повномасштабного вторгнення в Україну ЗС РФ були погано оснащеними і повільно реагували.

Незважаючи на це, президент Володимир Путін досі не відправив у відставку Шойгу і Герасимова.

"Це хороша новина для України. Ось хто вам потрібен на чолі", — заявив Воллес.

Нагадаємо, що 12 липня очільник Міноборони Великої Британії заявив, що українці мають висловлювати більше подяки, щоб переконувати політиків Заходу продовжувати допомагати Києву зброєю, зазначивши, що його країна не є інтернет-магазином Amazon.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський сказав, що українці вдячні британському народу за підтримку, а слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса не є для нього зрозумілими.