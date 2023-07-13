Перейняли досвід чеченських війн: "кадирівці" під Мар'їнкою змінили тактику, — розвідка Британії

За словами аналітиків із Міноборони Великої Британії, обрана тактика противника не завжди спрацьовує, однак може чинити психологічний тиск на сили, що обороняються.

Війська глави Чечні Рамзана Кадирова, яких відправили воювати в Україну, використовують на полі бою саморобні вибухові пристрої, і цю тактику вони не змінювали з часів 90-х. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Міноборони Великої Британії від 13 липня.

Аналітики зазначають, що за червень цього року надійшло одразу кілька повідомлень про те, що противник використовує застарілі бронетранспортери, начинені кількома тоннами вибухівки, в якостi саморобних вибухових пристроїв. Після того, як росіяни запускають машини за курсом, вони починають із них вистрибувати.

"Більшість випадків було зареєстровано в районі Мар'їнки, неподалік від Донецька, і почалося через кілька днів після того, як чеченські підрозділи укріпили цей район: існує реальна вірогідність того, що чеченські сили використовують цю тактику", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці згадали, що досвід використання саморобних вибухових пристроїв перейшов до сучасної армії з часів чеченських військ 1990-років. Аналогічні снаряди вони використовували в Україні також на початку цього року.

Водночас більша частина вибухівок вибухали ще до того, як досягали своєї цiлi. Причина в комбінації протитанкових мін і вогні прямою наводкою, а це ставить під сумнів життєздатність способу.

"Однак вони спричиняють дуже сильні вибухи, які все ж можуть чинити психологічний вплив на сили, що обороняються", — підсумували аналітики британської розвідки.

Війська Рамзана Кадирова використовують в Україні тактику з 90-х Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що в окупованому Маріуполі "прилетіло" в казарму "кадирівців". Поранених одразу ж відправили до лікарень Донецька, а місцева "влада" публічно похвалилася нібито успішною роботою російської ППО.