Втрати зростають: ЗС РФ масово вивозять тіла загиблих солдатів із Бердянська (відео)

У Генштабі також повідомляють, що загарбники посилили контррозвідувальні заходи в окупованому місті Маріуполі.

Уночі зі зруйнованого готелю "Дюна" в тимчасово окупованому Бердянську вантажівками вивозили тіла російських військових. Про це повідомили 13 липня в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" впродовж ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", — йдеться в повідомленні.

готель "Дюна", м. Бердянськ

Повідомляється, що окупаційні сили посилили контррозвідувальні заходи в окупованому місті Маріуполі. Вони проводять рейди по домівках місцевих жителів, здійснюючи перевірку документів і телефонів.

Такі дії ворожих сил можуть тлумачитися як спроба залякати місцеве населення і виявити тих, хто надає підтримку українським захисникам.

Нагадаємо, що Сили оборони України знищує бойовий потенціал російських військ на південних ділянках фронту. 12 липня стало відомо, що бійці ЗСУ цілком і повністю володіють ініціативою на Бердянському напрямку.

Крім того, на Бердянському напрямку ЗСУ мають частковий успіх, просунувшись уздовж лінії фронту. Наші військові частини закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневих уражень ворогу та проводять аеророзвідку місцевості.