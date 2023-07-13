Затори на Кримському мосту: РФ возить боєприпаси на фронт цивільними вантажівками, — "Атеш"

За інформацією підпілля, окупанти хочуть максимально приховати маршрут поставок, щоб убезпечити себе, проте партизани розкусили тактику противника.

Російські окупанти почали завозити боєприпаси на фронт через Кримський півострів і використовують для цього цивільні вантажівки. Про це повідомляє пресслужба партизанського руху "Атеш" 13 липня.

За інформацією підпілля, ці дії російських окупантів могли стати однією з причин того, чому на Кримському мосту почали утворюватися кілометрові затори.

Противник хоче максимально себе убезпечити і приховати нові поставки зброї та боєприпасів через тимчасово окупований Кримський півострів на поле бою. Заради цього було ухвалено рішення використовувати вантажівки.

"Колони автомобілів прямують через Кримський міст і йдуть на північ, у бік фронту. Останніми днями ворог значно активізував перекидання особового складу, боєприпасів і техніки, що стало однією з причин великих заторів на Кримському мосту", — йдеться в повідомленні.

Партизанський рух "Атеш" зазначає, що нова тактика окупантів пов'язана з їхніми діями та викриттями, однак цей прийом обов'язково провалиться.

"Але нас не провести цим прийомом, ми знайдемо спосіб зупинити постачання БК російським військам", — підсумували в підпіллі.

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що "влада" Криму наживається на оборонних рубежах для ЗС РФ. Начальниця пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гуменюк зазначає, що на спорудження ділянок, які нібито не повинні дати пройти ЗСУ на півострів, виділяють величезні гроші, чим користуються колаборанти.