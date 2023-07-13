"Помер із іншої причини": у ДСНС уточнили, що через атаку "Шахедів" у Києві немає загиблих

Загалом від атаки іранських дронів постраждали четверо жителів столиці. Інформація про смерть чоловіка, опублікована раніше, не стосується ворожого обстрілу.

У Києві внаслідок атаки ЗС РФ у ніч проти 13 липня немає загиблих. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.

У ДСНС поточнили, що на сторінках відомства в соцмережі зранку 13 липня була оприлюднена інформація про загибель чоловіка в результаті пожежі. Час публікації співпав із низкою публікацій про наслідки ворожої атаки на столицю, втім, загибель чоловіка стосується побутової пожежі, котра виникла одночасно з ворожим обстрілом.

"Дійсно, чоловік помер унаслідок пожежі, яка не пов’язана з ворожою атакою", — наголошують у відомстві.

Раніше в пресслужбі ДСНС Києва повідомили, що інформація про пожежу в багатоповерхівці за адресою проспект Правди, 78 надійшла до Служби порятунку о 02:19. Зайнялася квартира на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Під час ліквідації було виявлено тіло чоловіка. Пожежу ліквідували о 03:06.

Нагадаємо, що ППО минулої доби знищили 20 ударних дронів Shahed-136/131, а також 2 крилаті ракети "Калібр". Більшість ворожих БпЛА збили в Київській області.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Київської МВА в чотирьох районах міста зафіксували "прильоти" уламків ворожих БпЛА, через що спалахнула пожежа. На місце оперативно прибули екстрені служби.