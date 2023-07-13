"Сморід навколо Токмака страшенний": окупанти привезли на Запоріжжя 2 крематорії для 200-тих

На окупованому півдні України росіяни не забирають тіла своїх солдатів з вулиць, бо немає куди, тож їх вирішили просто спалювати, каже мер Мелітополя Федоров.

Російські окупанти намагаються приховати втрати, тож до передмістя окупованого міста Токмак на Запоріжжі привезли 2 новеньких крематорії. Про це в ефірі телемарафону 13 липня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив зауважив, що російські загарбники не забирають своїх "двохсотих", а лишають їх просто посеред вулиць.

"Сморід навколо Токмака стоїть такий, що ворог вже не може це ігнорувати", — зазначив Федоров.

Також міський голова Мелітополя зауважив, що останнім часом на Запоріжжі почастішали "прильоти" до росіян, зокрема, по складах з БК та по штабах. Як приклад, він навів вибухи в одному з готелів на узбережжі Азовського моря, де облаштувався російський генерал, який завдяки ЗСУ, вже більше ніколи не зможе виконувати свої посадові обов'язки.

Також Іван Федоров повідомив, що в передмісті Михайлівки в Мелітопольському районі Сили оборони "запеленгували" ворожі зенітно-ракетні комплекси С300 і ліквідували їх.

"Саме цими комплексами ворог постійно тероризує Запоріжжя, а також частину тимчасово окупованої Донецької області. Саме пускові установки цього маркування і шкодять нашим містам, які не окуповані ворогом", — повідомив міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі 12 липня вночі пролунали вибухи у казармі "кадирівців". 200-х і 300-х вивозили потайки вночі у Донецьк.

Раніше повідомлялося, що в районі Бердянська внаслідок удару крилатими ракетами британського виробництва Storm Shadow загинув російський генерал Олег Цоков. Снаряди поцілили у командний пункт ЗС РФ.