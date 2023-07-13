Операція UNIFIER: з 2015 року в Канаді підготували 36000 українських бійців, — Міноборони

З 24 лютого минулого року місія була припинена, проте близько 3000 військовослужбовців все ж пройшли індивідуальну і колективну підготовку.

З 2015 року в рамках проєкту UNIFIER у Канаді було підготовлено понад 36 000 українських військовослужбовців. Зокрема з 24 лютого минулого року індивідуальну та колективну підготовку пройшли близько 3000 українських бійців. Про це 13 липня повідомила пресслужба Міноборони України.

У публікації наголошується, що з початку повномасштабної агресії РФ проти України місія UNIFIER була тимчасово припинена. При цьому збереглися зобов'язання відновити роботу за настання сприятливих умов у контексті безпеки.

"Не дивлячись на війну, що триває, операція UNIFIER продовжує процес підготовки українських воїнів за кордоном", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що завдяки підтримці західних партнерів, зокрема Великої Британії, Латвії та Польщі, індивідуальні та колективні навчання українських військовослужбовців тривають і досі.

"UNIFIER допомагає формувати та нарощувати спроможності Сил оборони України, зокрема й у напрямку досягнення сумісності з НАТО", — підкреслено в публікації.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застеріг партнерів України від так званої втоми від війни. За його словами, для відтермінування членства України в НАТО немає жодних виправдань, оскільки це може спровокувати найгіршу війну в Європі за 80 років.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 12 липня прокоментував декларацію підтримки України, яку підписали країни "великої сімки". Політик зазначив, що декларація — це перший документ, який символізує наявність "парасольки" у вигляді гарантій безпеки.