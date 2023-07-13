Захист "східного флангу": у НАТО розробили план оборони на випадок нападу РФ, — Столтенберг

Опис плану зайняв 4400 сторінок. У ньому визначена відповідальність країн за ділянки оборони у разі відбиття агресії.

У НАТО вирішили створити план з оборони в разі нападу Росії та визначило розподіл різних держав для захисту "східного флангу". Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Bild.

Документ є найбільшим оборонним планом після завершення періоду "Холодної війни". У ньому виділено декілька основних пунктів, які розписані на 4400 сторінок.

У Європі також мають намір збільшити сили підвищеної бойової готовності до 300 тисяч солдатів і офіцерів. У разі загрози Верховний головнокомандувач НАТО зможе ухвалювати частину рішень без консультацій зі структурами блоку.

Країни "східного флангу" під час відповідних операцій підтримають бойові групи союзників по Альянсу:

британці солдати захистять — Естонію;

німецькі — Литву;

канадські — Латвію;

американці — Польщу.

Керівник Альянсу наголосив, що є високою ймовірність створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені. Як відомо, перший розташований у Ізмірі, Туреччина. Найважливішим логістичним вузлом буде Німеччина.

Також запропоновано реалізувати заходи стосовно збільшення додаткових витрат на забезпечення захисту трубопроводів та інших транспортних комунікацій від можливих російських диверсій. У плані вказано, що інвестиції членів блоку в оборону повинні становити не менше 2% від ВВП країни.

Нагадаємо, 13 липня керівник Пентагону пояснив, коли Україна вступить до НАТО. Ллойд Остін зазначив, що надалі будуть здійснені кроки, щоб забезпечити Києву набір можливостей для протидії російській агресії. Він впевнений у тому, що наша держава стане повноцінним учасником Альянсу.