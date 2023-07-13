На окупованих територіях України РФ будує мережу в'язниць, де катують українців, — AP

За словами журналістів, у РФ хочуть створити на окупованих територіях України 25 нових колоній і 6 інших центрів утримання під вартою до 2026-го року.

РФ будує на окупованих територіях України мережу в'язниць, де катують мирних українців. Ба більше, російські війська змушують мирних жителів копати окопи й траншеї. Про це пише видання Associated Press.

За словами журналістів, були випадки, коли солдати ЗС РФ змушували мирних громадян носити російську військову форму. Крім того, у Запорізькій області українцям, утримуваним у неволі, довелося копати братські могли для вбитих співкамерників. Одного з тих, хто відмовився копати, одразу розстріляли.

Видання пише, що тисячі українських мирних жителів перебувають під вартою на окупованих територіях України. Деяких також відвозять безпосередньо в Росію.

Журналісти заявляють, що отримали документ уряду РФ за січень, у якому йдеться про створення 25 нових колоній і шести інших центрів утримання під вартою на окупованих територіях України до 2026-го року.

Крім того, як повідомляється, очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, який дозволяє відправляти людей з територій з воєнним станом туди, де воєнного стану немає. Документ спрощує депортацію українців, які чинять опір російській окупації, вглиб Росії на невизначений термін. Часто їх переправляють літаками.

У матеріалі сказано, що українців на окупованих територіях затримують за дрібні нібито "правопорушення. Наприклад, за розмову українською мовою. Інших можуть звинуватити в тероризмі. Однак їх можуть утримувати в місцях ув'язнення і без пред'явлення звинувачень

Також повідомляється, що тортури є звичайнісіньким явищем. Особливо часто росіяни катують струмом, б'ють, ламають кістки, намагаються задушити. Деяких цивільних осіб використовують як живий щит на лінії фронту.

Усі колишні ув'язнені українці, які спілкувалися з журналістами, розповіли, що були свідками тортур. Деякі з них перебували під вартою кілька тижнів, інші — понад рік.

"Тіньовий характер системи ускладнює точне визначення кількості затриманих цивільних осіб. Уряд України зміг підтвердити юридичні дані трохи більше ніж 1000 осіб, яким висунуто обвинувачення", — ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, що 12 липня в Міноборони озвучили результати контраступу ЗСУ на східному і південному напрямках. Сили оборони України ведуть важкі бої, і ворог не просувається. Проте наша армія успішно підриває оборонні спроможності росіян, завдяки чому знижується кількість ворожих обстрілів.