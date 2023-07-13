"Прокидатися і дякувати": Пристайко назвав слова Зеленського "нездоровим сарказмом" (відео)

Президент Володимир Зеленський у відповідь на критику за "недостатню вдячність" заявив, що українці можуть щоранку дякувати Великій Британії за військову підтримку. Посол Вадим Пристайко дорікнув лідеру за публічну "суперечку" з Заходом.

Президент Володимир Зеленський іронічно відповів на критику, озвучену британським міністром оборони Беном Воллесом. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко прокоментував слова лідера. Відповідне відео опублікували у соцмережах SkyNews.

"Він сказав, що щоранку прокидатиметься й телефонуватиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому. Я не думаю, що це здоровий сарказм", — заявив дипломат.

На думку Пристайко, нині не варто виносити на загал конфлікти між Україною та Заходом. Він переконаний, що уряд "не має показувати росіянам, що між нами щось є". Зі слів посла, ворог має знати, що Україна "разом" з іншими країнами.

"Бен може зателефонувати мені й розповісти все, що він хоче", — додав Пристайко.

"Велика Британія — не Amazon": Бен Воллес розкритикував Україну

Нагадаємо, 12 липня голова Міноборони Великої Британії Бен Воллес порівняв країну зі службою доставляння магазину Amazon та заявив, що "люди хочуть бачити подяку".

У той же день під час брифінгу на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський відповів Воллесу. Він зазначив, що українці можуть "зранку прокидатися і дякувати міністру" та пообіцяв подзвонити британському посадовцю.

Також на заяву Воллеса відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він завірив, що країна продовжуватиме надавати необхідну допомогу Україні. З його слів, українці "неймовірно вдячні за підтримку".